Пока Кремль все еще осваивает мессенджеры и посылает своим гражданам повестки через WhatsApp, в Украине ИТ-специалисты демонстрируют настоящие инновации. Один из программистов заявил, что благодаря мобильному приложению "еПВО" удалось сбить вражеский "Калибр".

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Как удалось сбить ракету

Первая ликвидация захватнической ракеты произошла утром 22 октября на юге Украины. "Калибр" летел на очень низкой высоте, и из-за особенностей местного рельефа локаторы его не распознали. Однако благодаря бдительным гражданам удалось заметить ракету.

Они (местные – 24 канал) известили военных с помощью приложения "еПВО". Наши зенитчики через несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере, сбили "Калибр" с ПЗРК "Игла". Красавцы, спасибо большое,

– написал ИТ-шник Геннадий Сульдин.

Он отметил, что система сработала именно так, как разработчики мечтали об этом в мае, когда начинали работать над приложением. С помощью "еППО" можно отслеживать низколетящие ракеты. Более того, впоследствии появилась возможность отслеживать и дроны-камикадзе иранского производства.

Обратите внимание! Каждый украинец может установить приложение "еПВО" по ссылке и помогать украинской армии ликвидировать вражеские ракеты и беспилотники.

Особенности приложения

В настоящее время приложение доступно только для владельцев андроид-девайсов, однако разработчики готовят его версию для айфонов. После установки приложения необходимо пройти авторизацию с помощью Дії, поэтому лучше заранее все настроить, чтобы не пришлось тратить на это время в неудобный момент.

Ранее 24 канал подробно расписывал, как следует пользоваться программой. Интерфейс приложения очень доступен – каждый пользователь и обычный украинец легко со всем справится. Главное – иметь приложение на телефоне. Неизвестно, когда оно может понадобиться.



Интерфейс приложения "еППО" / Фото из открытых источников