Таку заяву зробив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні.

Важливо Ізраїль звинуватив Іран в атаці танкера дроном-камікадзе

Він не вказав, чи мовиться про ракети ізраїльського виробництва. Але більшість аналітиків та експертів припустили, що попередження стосувалося саме цього виду озброєння.

Видання повідомило, що представник ізраїльського МЗС у розмовах із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим висловив протест щодо використання російськими військами в Україні іранських безпілотників.

Іран має передати Росії ракети

Українська розвідка вже давно каже, що Росія та Іран вже досягли домовленостей щодо постачання балістичних ракет. Тегеран планує постачати їх літаками до тимчасово окупованого Криму та через Каспійське море до Росії. Припускають, що Росія зможе подвоїти атаки по Україні після того, як Іран надасть їй свої ракети.

Водночас радник Офісу Президента Олексій Арестович стверджує, що ймовірно, Іран зупинив постачання зброї до Росії. Причиною цього міг стати тиск Заходу на Тегеран.

Чи може Україна протистояти іранським ракетам

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відзначив, що основний масив озброєння в Україні – радянська техніка. Зокрема системи "Бук" та С-300, які є складними в експлуатації, що збільшує ризики людської помилки. Також ці системи не виявляють крилатих ракет.

Однак надані Україні системи ППО NASAMS та IRIS-T суттєво простіші. Українські військові лише за лічені тижні навчання повністю освоїли їх. Перевагою цих систем є можливість обміну даними між комплексами – тобто радар одного ЗРК виявив ворожу ціль, а збити її може інший.

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