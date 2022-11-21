Такое заявление сделал глава Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на форуме в Бахрейне.

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Он не указал, говорится ли о ракетах израильского производства. Но большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось этого вида вооружения.

Издание сообщило, что представитель израильского МИД в разговорах с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым выразил протест по поводу использования российскими войсками в Украине иранских беспилотников.

Иран должен передать России ракеты

Украинская разведка уже давно говорит, что Россия и Иран уже достигли договоренностей по поставке баллистических ракет. Тегеран планирует поставлять их самолетами во временно оккупированный Крым и через Каспийское море в Россию. Предполагается, что Россия сможет удвоить атаки по Украине после того, как Иран предоставит ей свои ракеты.

В то же время советник Офиса Президента Алексей Арестович утверждает, что, вероятно, Иран остановил поставки оружия в Россию. Причиной этого могло стать давление Запада на Тегеран.

Может ли Украина противостоять иранским ракетам

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что основной массив вооружения в Украине – советская техника. В частности, системы "Бук" и С-300, которые являются сложными в эксплуатации, что увеличивает риски человеческой ошибки. Также эти системы не выявляют крылатых ракет.

Однако предоставленные Украине системы ПВО NASAMS и IRIS-T существенно проще. Украинские военные всего за считанные недели учений полностью освоили их. Преимуществом этих систем является возможность обмена данными между комплексами – то есть радар одного ЗРК обнаружил враждебную цель, а сбить ее может другой.

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