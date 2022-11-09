Секретарь Совбеза государства-агрессора Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября. Об этом сообщили местные СМИ. Аналитики ISW предполагают, что, вероятно, Патрушев приехал, чтобы обсудить потенциальную продажу иранских баллистических ракет России.

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Патрушев прибыл в Иран, чтобы обсудить покупку баллистических ракет

Иранское государственное издание Nour News Agency сообщило, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани пригласил Патрушева и отметил, что он также встретится с другими высокопоставленными иранскими политическими и экономическими чиновниками. В частности, для обсуждения сотрудничества между государствами. Вероятно, потенциальной продажи России иранских баллистических ракет.

В американском институте изучения войны предположили, что СНБО, скорее всего, объявил о приезде Патрушева в Иран, чтобы показать углубление сотрудничества между Москвой и Тегераном для международной аудитории. Кроме того, косвенно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в Украине.

Кремль продолжает пытаться тайно купить боеприпасы для использования в Украине, чтобы смягчить последствия международных санкций и заполнить текущее истощение Россией внутренних запасов боеприпасов,

– подчеркнули аналитики.

Обратите внимание! Британское издание Sky News 8 ноября сообщило, что 20 августа Кремль отправил в Тегеран 140 миллионов евро наличными и несколько захваченных противотанковых ракет NLAW британского производства. Кроме того, противотанковые ракетты Javelin зенитной ракеты Stinger в обмен на 160 дополнительных беспилотников Shahed-136 для использования в Украине. Украинский центр сопротивления сообщил, что Тегеран продолжает поставлять Москве беспилотники.

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Кремль утвердил пути поставок иранских ракет: что известно

Накануне, 7 ноября, представитель Воздушных Сил Юрий Игнат подчеркнул, что Россия договорилась не только о 2 400 беспилотниках, но и о баллистических ракетах.

В украинской разведке сообщили, что оккупанты уже утвердили пути поставок баллистических ракет из Ирана. В ГУР отметили, что это будут снаряды с дальностью 300 – 700 км.

Игнат рассказал, что, к сожалению, в настоящее время с баллистикой у Украины нет эффективных средств борьбы, кроме их физического уничтожения еще на стадии запуска. "И высшее военное руководство, и наши партнеры уже над этим вопросом работают, ищут эффективные пути противодействия этим новым угрозам", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

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