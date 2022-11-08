Известно, что Иран – это страна, которая из-за санкций не имеет доступа к современному вооружению. Поэтому она зашла для себя дополнительную выгоду от продажи дронов-камикадзе России. Об этом изданию Sky News рассказал источник в области безопасности на условиях анонимности.

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Миллионы евро и не только

Sky News сообщает, что для закупки "мопедов" Россия уже передала Ирану до 140 миллионов евро наличными. Также в руки, вероятно, иранского Корпуса стражей исламской революции попали образцы захваченного в Украине британского и американского оружия. Речь, в частности, о:

британской противотанковой ракете NLAW,

американской противотанковой ракете Javelin,

зенитной ракете Stinger.

В Sky News утверждают, что это оружие было частью партии военной техники Великобритании и США, которую предоставили украинским военным и "которая попала в российские руки" на поле боя.

Более того, в распоряжении СМИ оказались фотографии, на которых зафиксировано движение двух российских самолетов Ил-76 20 августа в Тегеране. Предполагают, что именно они привезли "вознаграждение" из Москвы, а впоследствии, через несколько часов, вылетели с иранскими дронами обратно в страну-террористку. Вероятно, на бортах самолетов было более 150 беспилотных летательных аппаратов, среди которых:

100 "Shahed-136",

60 "Shahed-131"

6 "Mohajer-6".

И таких перевозок с 20 августа было не менее пяти.



Российские самолеты в Тегеране / Фото Sky News

Зачем Ирану образцы западного вооружения

Сегодня Иран не может получать западное вооружение и информацию от цивилизованного мира о его изготовлении. Поэтому образцы британского и американского вооружения необходимы Корпусу стражей исламской революции для изучения и копирования.

Более того, это не первый такой задокументированный случай. Еще в 2011 году Ирану удалось захватить американский разведывательный беспилотник RQ-17 Sentinel, после чего уже в 2012 году страна объявила, что создает его копию.