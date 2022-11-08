Відомо, що Іран – це країна, яка через санкції немає доступу до сучасного озброєння. Тому вона зайшла для себе додаткову вигоду від продажу дронів-камікадзе Росії. Про це виданню Sky News розповіло джерело у сфері безпеки на умовах анонімності.

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Мільйони євро та не тільки

Sky News повідомляє, що для закупівлі "мопедів" Росія уже передала Ірану до 140 мільйонів євро готівкою. Також у руки, ймовірно, іранського Корпусу вартових ісламської революції потрапили зразки захопленої в Україні британської та американської зброї. Мовиться, зокрема, про:

британську протитанкову ракету NLAW,

американську протитанкову ракету Javelin,

зенітну ракету Stinger.

У Sky News стверджують, що ця зброя була частиною партії військової техніки Великої Британії та США, яку надали українським військовим та яка "потрапила в російські руки" на полі бою.

Ба більше, у розпорядженні ЗМІ опинилися фотографії, на яких зафіксований рух двох російських літаків Іл-76 20 серпня в Тегерані. Припускають, що саме вони привезли "винагороду" з Москви, а згодом, через кілька годин, вилетіли з іранськими дронами назад до країни-терористки. Ймовірно, на бортах літаків було понад 150 безпілотних літальних апаратів, серед яких:

100 "Shahed-136",

60 "Shahed-131"

6 "Mohajer-6".

І таких перевезень з 20 серпня було щонайменше п'ять.



Російські літаки у Тегерані / Фото Sky News

Навіщо Ірану зразки західного озброєння

Сьогодні Іран неспроможний отримувати західне озброєння та інформацію від цивілізованого світу про його виготовлення. Тому зразки британського та американського озброєння необхідні Корпусу вартових ісламської революції для вивчення й потенційного копіювання.

Вони, ймовірно, будуть перероблені та використані в майбутніх війнах,

– повідомило джерело Sky News.

Ба більше, це не перший такий задокументований випадок. Так, ще у 2011 році Ірану вдалося захопити американський розвідувальний безпілотник RQ-17 Sentinel, після чого уже у 2012 році країна оголосила, що створює його копію. Саме цей дрон допоміг розробити безпілотники "Shahed".

Росія постійно використовує іранські дрони-камікадзе в Україні

7 листопада стало відомо, що Росія випустила по Україні понад 400 іранських дронів "Shahed-136". Однак, як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, на жаль, нереально знищити всі 100% цих безпілотників. .

Попри це захисникам України доволі успішно вдається збивати більшість цих мопедів. Так, 3 листопада ліквідували 10 "шахідів", а 2 листопада – 12 з 13 "пташок".

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія планувала отримати від Ірану до 2,4 тисячі дронів-камікадзе. Однак, вона таки може отримати меншу кількість озброєння, ніж планувала раніше.

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