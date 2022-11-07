Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також зазначив, що швидкість таких дронів – 120 чи 150 кілометрів на годину, це швидкість авто на дорозі.

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За словами Юрія Ігната, сигнал повітряної тривоги вмикають поступово, адже не всі ці дрони можуть знищити у Одеській чи Миколаївській області, частина може пролетіти далі.

На жаль, нереально знищити всі 100% цих безпілотників. Як крилаті ракети, так і Shahed-136 були створені для того, аби долати системи ППО,

– каже Ігнат.

Але між тим, за словами речника Повітряних Сил ЗСУ, відсоток знищення таких цілей – високий. Радіолокаційно Shahed-136 помітний на радарах. Також слід зазначити, що сигнал повітряної тривоги вмикається, коли в Білорусі підіймають МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал".

Детальніше про ефективність роботи ППО в Україні: дивіться відео

"З усіх запущених по території України іранських дронів, приблизно 85% – знищені. День на день не випадає, але загальна цифра така. Щодо кількості, то мовиться про 320-330 одиниць", – додає Юрій Ігнат.

З якого напрямку найактивніше збивали іранські дрони

Не хочеться когось виділяти, бо працюють всі. Але, безумовно, якщо їх зустрічає Повітряне командування "Південь", то там їх буде найбільше знищено,

– додає він.

Але Юрій Ігнат зазначив, що на південному чи східному напрямку працюють і військові з інших напрямків – "Захід" і "Північ". Все це відбувається в умовах ротації, як це було в АТО/ООС.

Також слід відзначити авіацію, вона постійно підіймається на оперативних аеродромах і допомагає з повітря нищити цілі.