Российский ВПК не справляется

Снабжение боеприпасов из КНДР еще раз доказывает, что военно-промышленный комплекс России встал на путь своей деградации. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Он отметил, что к началу полномасштабной войны до 40 процентов современного русского оружия комплектовалось из импортных деталей. К примеру, знаменитый "Кинжал" – гиперзвуковая ракета, которой очень гордятся оккупанты, имеет 130 импортных деталей, а бронеавтомобиль "Тигр" укомплектован американским турбодизельным двигателем Cummins. Таких примеров можно привести десятки. А поскольку сейчас все эти элементы России недоступны, у нее есть большие проблемы с производством оружия и военной техники.

Следовательно, военное сотрудничество страны-агрессора с Северной Кореей – не что иное, как попытки России хоть как-нибудь обеспечить свой стратегический технологический запас, и прежде всего речь идет именно о снарядах.

Существенно ли снаряды от КНДР помогут России

Черник пояснил, что у КНДР действительно есть определенные снарядные заводы, хотя они и "выросли" из Советского Союза, ведь Северная Корея – также практически закрытая страна и ничего современного изготовить не может.

"На мой взгляд, 10 тысяч километров довоза этих снарядов – это невероятно длинное плечо и сможет обеспечить Россию буквально на несколько процентов от ежедневной потребности выставления артиллерийских огневых валов", – считает военный эксперт.

Он напомнил, что еще во временном промежутке с июня по август россияне тратили до 60 тысяч снарядов каждый день, но сейчас их количество существенно сократилось. На сегодняшний день это меньше 20 тысяч снарядов ежедневно. Это также свидетельствует о начале деградации российского военно-промышленного комплекса ВПК.

Но не стоит упреждать события и говорить, что снаряды у них закончатся. Не закончатся – они будут собирать их где только могут, а кроме того, до 125 тысяч снарядов в месяц могут производить сами,

– подытожил Черник.

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Политолог Валентин Гладких считает, что сотрудничая с Россией, Иран и Северная Корея посылают сигнал Западу. Мол, если цивилизованный мир не будет налаживать с ними отношения и идти на определенные уступки, они найдут себе альтернативу в виде России.

То есть, они хотят в обмен, например, на ослабление санкций, предлагать прекращение оказания помощи России. Однако этот шантаж ничего не даст, ведь попытки Запада идти на уступки этим государствам уже были, но их позиционирование себя и отношение к остальному миру не изменилось.