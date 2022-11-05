Так, 4 ноября из Северной Кореи прибыл в Россию поезд. Об этом сообщил Вашингтонский аналитический центр со ссылкой на коммерческие спутниковые снимки.

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Что известно о прибытии поездов из КНДР в Россию

Следящий за развитием событий в Северной Корее проект 38 North заявил, что это был первый случай, когда такое движение поезда зафиксировали на маршруте за последние несколько лет.

Интересно, что ранее российская ветеринарная служба заявила, что поезд пересек границу из Северной Кореи, впрочем, в нем якобы перевозят лошадей. Однако аналитики в этом сомневаются.

По снимкам невозможно определить назначение поезда, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами.

– говорится в сообщении 38 North.

Аналитики напомнили, что КНДР закрыла единую наземную связь между странами – 800-метровый мост дружбы через Туманган в феврале 2020 года во время пандемии COVID-19.

В 38 North заявили, что спутник заметил сразу несколько крытых вагонов, выехавших из территории Северной Кореи в Россию. В частности:

в 10:24 утра по местному времени группа из трех закрытых вагонов была видна на корейской стороне границы;

в 13:10 по местному времени он, казалось, был в России по локомотиву, примерно в 200 метрах от конца железнодорожного моста;

после обеда локомотив и три вагона были видны на путях российской станции Хасан. Это примерно в 2 километрах от границы. Тем временем три меньших крытых вагона или, возможно, контейнеры на платформах, были припаркованы вдоль поезда, только что прибывшего на соседний путь.

Аналитики в отчете отметили, что невозможно определить, происходила ли передача материала.

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КНДР может поставлять оружие России: что известно

В начале ноября США обвинили Северную Корею в тайных поставках оружия России. В частности, его могли использовать в войне против Украины. Речь идет о значительном количестве артиллерийских снарядов.

Интересно, что в сентябре КНДР публично отрицала поставки оружия России. Однако координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что Северная Корея скрыто передает оружие оккупантам.

Военный эксперт Олег Жданов также убежден, что КНДР действительно уже предоставила войску Путина боеприпасы. Об этом Жданов заявил в эфире 24 канала. Более того, добавил, что Сергей Шойгу искал ракеты и снаряды еще весной.

В Госдепе США заявили, что сейчас раздумывают, как помешать Северной Корее.

Военный эксперт Петр Черник в комментарии 24 канала отметил, что помощь от КНДР может улучшить позиции врага только "на 5-10%, но не больше".

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