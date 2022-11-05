Так, 4 листопада з Північної Кореї до Росії прибув поїзд. Про це повідомив Вашингтонський аналітичний центр з посиланням на комерційні супутникові знімки.

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Що відомо про прибуття потягів з КНДР у Росію

Проєкт 38 North, який стежить за розвитком подій у Північній Кореї, заявив, що це був перший випадок, коли такий рух поїзда зафіксували на маршруті за останні кілька років.

Цікаво, що раніше російська ветеринарна служба заявила, що потяг перетнув кордон із Північної Кореї. Втім, у ньому нібито перевозять коней. Однак, аналітики у цьому сумніваються.

За знімками неможливо визначити призначення поїзда, але перетин відбувається на тлі повідомлень про продаж зброї з Північної Кореї до Росії та загального очікування відновлення торгівлі між двома країнами,

– мовиться у повідомленні 38 North.

Аналітики нагадали, що КНДР закрила єдиний наземний зв'язок між країнами – 800-метровий міст дружби через Туманган, у лютому 2020 року під час пандемії COVID-19.

У 38 North заявили, що супутник помітив одразу кілька критих вагонів, які виїхали з території Північної Кореї до Росії. Зокрема:

о 10:24 ранку за місцевим часом групу із трьох закритих вагонів було видно на корейському боці кордону;

о 13:10 за місцевим часом він, здавалося, був у Росії за локомотивом, приблизно за 200 метрів від кінця залізничного мосту;

після обіду локомотив і три вагони було видно на коліях російської станції Хасан. Це приблизно за 2 кілометри від кордону. Тим часом три менших критих вагони або, можливо, контейнери на платформах, були припарковані вздовж поїзда, який щойно прибув на сусідню колію.

Аналітики у звіті зазначили, що неможливо визначити, чи відбувалася передача матеріалу.

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КНДР може постачати зброю Росії: що відомо

На початку листопада США звинуватили Північну Корею у таємному постачанні зброї Росії. Зокрема, її могли використовувати у війні проти України. Мовиться про значну кількість артилерійських снарядів.

Цікаво, що у вересні КНДР публічно заперечувала постачання зброї Росії. Однак, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі наголосив, що все-таки Північна Корея приховано передає зброю окупантам.

Військовий експерт Олег Жданов також переконаний, що КНДР справді вже надала війську Путіна боєприпаси. Про це Жданов заявив в ефірі 24 каналу. Ба більше, додав, що Сєргєй Шойгу шукав ракети та снаряди ще навесні.

У Держдепі США заявили, що наразі роздумують, як перешкодити Північній Кореї.

Військовий експерт Петро Черник у коментарі 24 каналу зазначив, що допомога від КНДР може покращити позиції ворога лише "на 5 – 10 %, але не більше".

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