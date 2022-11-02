Мовиться про значну кількість артилерійських снарядів. Офіційні особи США переконані, що Північна Корея намагається приховати поставки зброї.

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Пхеньян створює враження, ніби боєприпаси відправляють до країн Близького Сходу. Журналісти зазначили, що це доводять також нещодавно розсекречені розвідувальні дані.

Північна Корея обіцяла не постачати зброю

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі нагадав, що у вересні КНДР публічно заперечувала, що збирається постачати боєприпаси до Росії. Втім, за його словами, приховано робить це.

Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно забезпечує війну Росії в Україні значною кількістю артилерійських снарядів, приховуючи при цьому реальне місце призначення поставок,

– констатував Кірбі.

У розсекречених даних немає інформації про те, скільки зброї могла постачати КНДР і скільки вона коштувала. Однак США продовжить стежити за тим, чи отримає держава-агресорка ці поставки.

Арсенали Кремля збіднішали

Таємні постачання снарядів з Північної Кореї, а також безпілотників з Ірану свідчать про те, що у Росії скоротилися навіть звичайні артилерійські арсенали.

Американська сторона вже заявляла, що Росія шукає партнерів, які допоможуть їй із озброєнням.

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