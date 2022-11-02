Речь идет о значительном количестве артиллерийских снарядов. Официальные лица США уверены, что Северная Корея пытается скрыть поставки оружия.

Читайте также Россия падает в пропасть зависимости от Ирана: в ISW о новых поставках оружия

Пхеньян делает вид, будто боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока. Журналисты отметили, что это доказывают также недавно рассекреченные разведывательные данные.

Северная Корея обещала не поставлять оружие

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби напомнил, что в сентябре КНДР публично отрицала, что собирается поставлять боеприпасы в Россию. Впрочем, по его словам, тайно делает и это.

Однако наша информация указывает на то, что КНДР тайно снабжает войну России в Украине значительным количеством артиллерийских снарядов, скрывая при этом реальное место назначения поставок,

– констатировал Кирби.

В рассекреченных данных нет информации о том, сколько оружия могла поставлять КНДР и сколько оно стоило. Однако США продолжит следить за тем, получит ли государство-агрессор эти поставки.

Арсеналы Кремля оскудели

Тайные поставки снарядов из Северной Кореи, а также беспилотников из Ирана говорят о том, что в России сократились даже обычные артиллерийские арсеналы.

Американская сторона уже заявляла, что Россия ищет партнеров, которые ей помогут с вооружением.

Смотрите также – Иран отправит Путину еще больше оружия: видео