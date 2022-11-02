Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що збивати ракету С-300 не просто, бо вона летить по балістичній траєкторії.

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Як росіяни використовують С-300

Ігнат зазначив, що взагалі призначення комплексу С-300 – це ураження повітряних цілей на дальності 75 кілометрів. А росіяни особливо не переробляли ці ракети.

Цей комплекс може успішно працювати і по наземних цілях. Але, щоб уражати наземні цілі з відносною точністю, хоча б якоюсь точністю – треба десь приблизно дистанція 40 кілометрів, то його можна запрограмувати на якусь повітряну ціль,

– заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, окупанти запускають їх навісом, тобто вони по тій же балістичній траєкторії летять підковою вниз, і це свідчить про те, що фактично ця ракета стає теж балістичною, хоча вона й зенітна. Росіяни зробили лише якусь незначну модернізацію.

Чому окупанти використовують С-300

Ігнат пояснив, що російські військові використовують комплекси С-300 там, де можуть, тобто у прифронтових містах, завдаючи ударів по тих областях на Сході країни – від Харкова й до Миколаївщини.

Чому їх використовують? Звичайно, для того, щоб десь не витрачати саме високоточні дорогі ракети чи ті ж самі "Іскандери", яких у них там залишилося зовсім-зовсім мало,

– сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він зауважив, що С-300 є в росіян у надлишку, тому що ці виробником цих ракет є їхній концерн "Алмаз-Антей". Вони виготовлені ще з 70 – 80-х років, тому йде ніби як якась утилізація. Хоч С-300 не завдає значних руйнувань, але має багато елементів ураження для того, щоб знищувати авіаційну техніку – під час контакту із землею розривається й розсіюється на дуже велику відстань, унаслідок чого страждає мирне населення.

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Чи важко збити ракету С-300

Ігнат заявив, що її не просто збивати, бо ця ракета летить по балістичній траєкторії. Тому нам треба зенітною ракетою С-300, яку ми маємо на озброєнні, збити ту ж ракету С-300, яка летить назустріч.

Теоретично це можливо, але з практичного погляду це нереалістично,

– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Водночас він зауважив, що у наших винищувачів є американське озброєння, зокрема, протирадіолокаційні ракети HARM, якими доволі успішно щодня знищують С-300. Якщо ж у нас з'являться ще інші кращі подарунки від наших партнерів, то російському ППО взагалі буде непереливки, зокрема, і цим засобам, якими окупанти б'ють по землі.

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