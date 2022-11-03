Представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США будут искать способы, чтобы помешать помогающей России Северной Корее.

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"Соединенные Штаты рассмотрят дополнительные инструменты и полномочия, которые могут использоваться для противодействия военной помощи Северной Кореи для России", – заявил Прайс.

Что КНДР могла предоставить России

Северная Корея пытается скрыть от мира свою поддержку русских оккупантов. Страна могла предоставить для убийства украинцев большое количество артиллерийских снарядов. Пхеньян делает вид, что оружие поставляют в страны Ближнего Востока.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что КНДР еще в сентябре отрицала причастность к поставкам боеприпасов. Однако данные разведки это опровергают.

Наша информация указывает на то, что КНДР тайно обеспечивает войну России в Украине значительным количеством артиллерийских снарядов, скрывая при этом реальное место назначения поставок, – заявил Кирби.

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