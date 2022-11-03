Представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США будут искать способы, чтобы помешать помогающей России Северной Корее.
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"Соединенные Штаты рассмотрят дополнительные инструменты и полномочия, которые могут использоваться для противодействия военной помощи Северной Кореи для России", – заявил Прайс.
Что КНДР могла предоставить России
Северная Корея пытается скрыть от мира свою поддержку русских оккупантов. Страна могла предоставить для убийства украинцев большое количество артиллерийских снарядов. Пхеньян делает вид, что оружие поставляют в страны Ближнего Востока.
Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что КНДР еще в сентябре отрицала причастность к поставкам боеприпасов. Однако данные разведки это опровергают.
Наша информация указывает на то, что КНДР тайно обеспечивает войну России в Украине значительным количеством артиллерийских снарядов, скрывая при этом реальное место назначения поставок, – заявил Кирби.
Обратите внимание – КНДР запускает баллистические ракеты: смотрите видео
Еще один поставщик оружия в Россию: последние новости
- Швейцария ввела санкции против Ирана из-за поставок дронов-камикадзе российским убийцам. Ранее ограничение ввел Евросоюз.
- Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что Иран может передать России сотни баллистических ракет.
- Институт по изучению войны сообщил, что Кремль усиливает свою зависимость от Ирана. Это свидетельствует о серьезных проблемах у оккупантов.
- В разведке сообщили, что Иран в начале ноября готовится отправить России новую партию оружия – 200 боевых дронов.