Учитывая экономические возможности Ирана, речь может идти только о передаче сотен баллистических ракет России. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Эксперт отметил, что чтобы понять вероятное количество иранских ракет, которые может получить Россия, нужно сравнить такой процесс со снабжением "шахедов".

"Мы видим, что они получили несколько сотен дронов, но разнообразной номенклатуры. То есть "шахеды" 136 и 131, "Mohajer-6" и другие. Иран имеет проблемы с серийным производством почти всей номенклатуры своего оружия. Если мы говорим о БПЛА, то есть зависимость от запчастей иностранного происхождения, в частности, от "контрабандных" микросхем и микрочипов", – пояснил обозреватель.

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По его словам, изготовление баллистических ракет является "значительно более сложным процессом", чем производство дронов.

Баллистических ракет у Ирана гораздо меньше, чем дронов-камикадзе. Кроме того, они занимаются их разработкой с 1990-х годов. Если мы говорим о линейке ракет "Fateh-110", то это очень похожие на них "Zelzal-2" и "Zelzal-1", которых за 30 лет сделали серьезное количество,

– добавил Коваленко.

Он убежден, что иранцы могут "банально перекрасить" "Zelzal-2", назвать их "Fateh-110" и отправить их России.

"В общей сложности ожидается около 100 единиц ракет – такую партию Россия может получить. Не исключаю, что это может быть и до 200 единиц такого ракетного оружия. Тысячи единиц – нет, они в Иране отсутствуют", – резюмировал политолог.

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