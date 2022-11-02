Зважаючи на економічні можливості Ірану, мова може йти лише про передачу сотень балістичних ракет Росії. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Експерт зазначив, що щоб зрозуміти ймовірну кількість іранських ракет, які може отримати Росія, потрібно порівняти такий процес із постачанням "шахедів".

"Ми бачимо, що вони отримали декілька сотень дронів, але різноманітної номенклатури. Тобто "шахеди" 136 і 131, "Mohajer-6" та інші. Іран має проблеми з серійним виробництвом майже всієї номенклатури своєї зброї. Якщо ми говоримо про БпЛА, то є залежність від запчастин іноземного походження, зокрема від "контрабандних" мікросхем та мікрочипів", – пояснив оглядач.

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За його словами, виготовлення балістичних ракет є "значно складнішим процесом", аніж виробництво дронів.

Балістичних ракет в Ірану набагато менше, ніж дронів-камікадзе. З іншого боку, вони займаються їхньою розробкою з 1990-х років. Якщо ми говоримо про лінійку ракет "Fateh-110", то це дуже схожі на них "Zelzal-2" та "Zelzal-1", яких за 30 років зробили серйозну кількість,

– додав Коваленко.

Він переконаний, що іранці можуть "банально перефарбувати" "Zelzal-2", назвати їх "Fateh-110" і надіслати їх Росії.

"Загалом очікується близько 100 одиниць ракет – таку партію Росія може отримати. Не виключаю, що це може бути й до 200 одиниць такої ракетної зброї. Тисячі одиниць – ні, вони в Ірану відсутні", – резюмував політолог.

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