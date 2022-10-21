В этом для Украины есть ряд рисков, поскольку у иранских ракет особые боевые характеристики. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

Обратите внимание Суровикин ощутимо поднял ставки: дадут ли наконец Украине дальнобойные ракеты

Иран пошел в "ва-банк"

Эксперт отметил, что Тегеран уже не рассчитывает на переговоры с Западом, поэтому решил передавать дроны и оперативно-тактические ракеты России.

Это говорит о том, что Иран пошел в ва-банк – он готов наплевать на "ядерное соглашение", не собирается разоружаться и передавать под контроль свою атомную энергетику. Страна становится на военные рельсы, выбирая путь конфронтации,

– объяснил обозреватель.

По его словам, на сегодняшний день неизвестно, сколько иранских дронов может получить Россия.

"Сколько на сегодняшний день этих дронов передадут – неизвестно. Согласно договору, Россия должна получить 2400 штук. Если Украина быстро сориентируется, с ними смогут быстро бороться – зенитная артиллерия и пулеметы здесь спасут", – добавил аналитик.

Как иранская помощь России повлияет на войну: смотрите видео

В чем опасность ракет

Жданов указал, что в противовес дронам, иранские ракеты на вооружении России могут стать "огромной проблемой".

Это может быть сильнейшей головной болью, потому что иранские ракеты имеют отделяющуюся головную часть. Такие свойства полета ракеты раньше не применялись. И никто из западных специалистов на сегодняшний день не проводил испытаний в попытках сбить эти ракеты,

– подчеркнул специалист.

По его мнению, теоретически противоракетные комплексы должны сбивать иранские ракеты, а как это будет практически выглядеть – Украина сможет увидеть только на своем поле боя.

"Иран передает эти ракеты России, которыми будут стрелять по нам, а мы будем отбиваться от этих ракет теми комплексами противоракетной обороны, которые могут прийти к этому времени от западных партнеров. Эйфория, что все завтра всё дадут Украине и быстро увеличат поставки – это все пошло на спад. Чем дальше от "Рамштайна", тем ниже градус эйфории, что дадут противоракетные системы", – резюмировал эксперт.

Читайте также Иран может предоставить России ракеты: сорвут ли поставку и получит ли Украина дальнобойные ракеты

Вас также может заинтересовать – чем опасны иранские ракеты: смотрите видео

Иранская помощь России: что известно