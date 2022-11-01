С новым видом вооружения будут сложности, так как против него обычная ПВО будет малоэффективна. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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Потребность противоракетных сил

Эксперт отметил, что Россия уже давно готовила площадки и позиционные районы для запуска иранских оперативно-тактических ракет из Белоруссии.

Их размещение именно на территории Беларуси с военной точки зрения выглядят абсолютно целесообразным и правильным, потому что именно оттуда можно наносить эффективные удары. Может ли Украина чем-то закрыться от этих ракет – в этом есть определенные сложности, потому что это специфический вид боеприпаса и нуждается не в ПВО, а в ПРО,

– объяснил обозреватель.

По его словам, с ПРО у Украины есть проблемы, которые характерны для других стран мира.

"Такого массированного применения оперативно-тактических ракет не предусматривалось перед активной фазой нашей войны. Поэтому мир сейчас столкнулся с вызовом как противостоять такой угрозе, насколько она может быть реальной и что она может с собой принести", – добавил специалист.

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По его мнению, атаки "шахедов" на населенные пункты и гражданские объекты критической инфраструктуры были достаточно эффективными, но ситуация с баллистическими ракетами выглядит более "тревожной".

"Даже по сравнению с "шахедом" баллистические ракеты могут иметь гораздо больше взрывчатого вещества. Соответственно, повреждения могут быть более серьезными. Сейчас абсолютно все осознают эту угрозу и мир пытается сделать определенные шаги, чтобы ее нивелировать. Даже на направлении того, чтобы остановить поставки иранских ракет в Россию", – подчеркнул Грабский.

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Работа ПВО Украины

Причиной последних успехов украинской ПВО эксперт считает эффективное использование военных ресурсов, а также высокое профессионализм ВСУ.

ВСУ уже достаточно натренирована и ПВО способна успешно действовать против крылатых ракет, по сути своей беспилотных самолетов. Их траектория и особенности действия нам давно известны и мы уже заранее можем ликвидировать эти объекты.

– указал обозреватель.

По его словам, при массированном запуске баллистических ракет отрабатывать по ним будет очень сложно, с учетом и специфики траектории, и скорости полета.

"Там скорость высока, поэтому среагировать не всегда можно будет. А если мы говорим о массированных запусках, то физически ни одна система ПВО и ПРО не сможет уничтожить все количество летящих на объект воздушных целей", – резюмировал аналитик.

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