Соответствующую информацию сообщило издание, ссылаясь на данные американской и другой разведки. Об этом стало известно 19 ноября.

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Что предполагает тайное соглашение

Согласно новым разведывательным данным, полученным США и другими западными службами безопасности, после нескольких недель атак на украинские города с помощью беспилотников иранского производства Москва тайно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотников на территории России.

– говорится в сообщении.

По данным издания, официальные лица окончательно завершили соглашение в начале ноября в Иране.

По информации трех чиновников, Тегеран и Москва пытаются передать друг другу проекты и ключевые компоненты. В частности, делают все, чтобы начать производить дроны в течение нескольких месяцев.

Отношения Ирана с Кремлем могут углубляться

Более того, официальные лица утверждают, что в случае полной реализации этого соглашения, российско-иранский альянс будет углубляться.

"Купив собственную сборную линию, Россия могла бы резко увеличить свои запасы по недорогим, но очень разрушительным системам вооружений, которые в последние недели изменили характер войны", – говорится в сообщении.

Кроме того, официальные лица считают, что эти договоренности предлагают значительные экономические и политические выгоды для Ирана. Хотя Тегеран и пытался казаться нейтральным, их власть считает, что сможет избежать новых санкций. В частности, учитывая, что дроны изготовят на российские территории.

Что этому предшествовало

Стоит вспомнить, что 8 ноября секретарь совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иран. Официально тогда говорилось, что стороны должны были обсуждать якобы экономические санкции и другое "западное вмешательство".

Однако в американском Институте изучения войны заявили, что, вероятно, Патрушев уехал в Тегеран, чтобы обсудить потенциальную продажу иранских баллистических ракет России.

8 ноября СМИ написали, что в конце августа Путин отправил в Тегеран 140 миллионов евро наличными, а также захваченные противотанковые ракеты NLAW британского производства, Javelin, Stinger в обмен на 160 дополнительных дронов-камикадзе.

Также 5 ноября Иран признал, что передавал России дроны. Однако якобы только до 24 февраля 2022, что оказалось неправдой. Ведь наша разведка обнаружила, что детали сбитых в Украине дронов изготовлены после 24 февраля.

заметьте Разведка нашла доказательства, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля

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