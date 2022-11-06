Це свідчить про те, що запаси держави-агресорки закінчуються. Брак власних ракет потрібно чимось компенсувати. Задовольнити цю потребу може Іран – в обмін на те, що йому може запропонувати держава-агресорка. Про це 24 каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Яку загрозу несуть іранські ракети

Відомо, що Росія має отримати як балістичні ракети, так і нові безпілотники Arash. Однак кількість одиниць наразі невідома. На думку речника Повітряних сил ЗСУ, Іран передасть стільки зброї, скільки зможе собі дозволи. І, звичайно, ці ракети й дрони завдадуть нам неабиякого клопоту.

За словами Ігната, ракети з дальністю 300 та 700 кілометрів мають гірші тактико-технічні характеристики у порівнянні з тими ж "Іскандерами". Визначальну роль, наголошує він, грає дальність й точність. Ця зброя вважається високоточною.

Невідомо, наскільки ефективними є іранські ракети. Але дальність дозволяє робити певні висновки щодо того, як їм протидіяти,

– говорить Юрій Ігнат.

Він зауважив, що вище державне керівництво вже працює над цим – разом із західними партнерами. Україна має отримати належний захист від цих ракет.

Як стверджує речник командування Повітряних сил ЗСУ, ми не маємо засобів боротьби з балістичними ракетами. "Проти балістичних ракет ні в кого нічого немає", – відзначає він.

Річ у тім, що протиракетна оборона має безліч засобів, які є частиною єдиної системи. Так, один – два комплекси суттєво не допоможуть. Тому найдієвішим методом, акцентує Ігнат, є знищення цих ракет на їхніх позиціях. Безумовно, нам потрібна далекобійна зброя, якою ми можемо діставати противника саме там.

"Для нас це не є новою загрозою. З першого дня повномасштабного вторгнення Росія обстрілювала нашу територію "Іскандерами". Це просто поповнює їхній арсенал", – резюмував Юрій Ігнат.

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