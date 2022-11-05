Про це для 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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"Будь-які ракети знищуються в трьох точках. Тобто на заводах, де їх виготовляють, на точках запуску і найнебезпечніше – знищувати в повітрі. Нам треба буде застосовувати сили розвідки й знищувати заводи в Ірані", – розповів Світан.

Перехопити реально

За словами Світана, точки запуску найчастіше розташовуються в районі аеродромів, полігонів. Тоді треба брати до уваги, що доведеться обстрілювати й знищувати ракети на території Білорусі. Військовий експерт, зазначив, що перехоплювати ці іранські боєприпаси дуже важко.

Це балістичні ракети малої дальності. Там понад пів тонни заряду. Великі швидкості на етапі зниження. Проте перехопити її реально. Нам треба просто збільшувати кількість зенітно-ракетних комплексів. Це єдиний варіант, – вважає Світан.

Невідомо, скільки ракет виготовив Іран

Військовий експерт сказав, що треба розуміти кількість іранських ракет. Росія понад 7 років виготовляла "Іскандери", але створила лише кілька сотень.

"Приблизно 700 вже по нас запустили. Не думаю, що Іран має більше, ніж змогла виготовити Росія. Також якість самих ракет викликає питання, але для нас це добре", – розповів Світан.

На його думку, наші військові можуть піти на прямі атаки по території Білорусі, оскільки іранські ракети несуть велику загрозу. Крім цього, як зазначив Світан, окупанти битимуть тепер не по військових об'єктах. Ворог намагатиметься зруйнувати залізницю та мости.

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