Зеленський про визнання Іраном постачання дронів Росії

Втім, за словами Президента України, навіть у своїй заяві Іран збрехав. Про це Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні до українців.

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До речі, сьогодні з'явилися повідомлення з Ірану, від офіційних представників. Там вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали, – заявив Зеленський.

Так, за словами Зеленського, щодня Україна збиває іранські дрони щонайменше по 10 штук. Натомість іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і до початку повномасштабного вторгнення, а лише протягом 4 листопада було знищено 11 "Шахедів".

Крім того, очільник держави заявив, що є точне розуміння того, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать.

Президент України наголосив, якщо в Ірані й надалі брехатимуть про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таке спільництво.

Іран визнав, що постачає російським загарбникам дрони

5 листопада глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони окупантам. Але, заявили, що робили це нібито лише до початку повномасштабної війни Росії проти України. І, до того ж, за його словами, країна "не бачить" використання своїх безпілотників на території України.

Водночас раніше Іран спростовував постачання озброєння Росії.

МЗС України відреагувало на таку заяву

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що наша держава навчена довіряти лише фактам. Тому МЗС разом із причетними відомствами продовжить вживати максимально жорсткі заходи. Це зроблять для того, щоб унеможливити використання Росією іранської зброї.

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