Засідання тривало 3 години. Президент зазначив, детально проаналізували ситуацію на передовій, енергетичному фронті, ситуацію на кордонах.

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Засідання Ставки Головнокомандувача

Доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, Прем’єр-міністр, міністр оборони, керівник прикордонників. За словами Зеленського, проаналізували все, що стосується постачання для сил оборони: техніка, боєприпаси, зв'язок, зимові речі.

Зеленський запевнив, ми знаємо, до чого готується ворог. Окупанти отримають відповідь, а ЗСУ й далі звільнятимуть нашу землю.

Окремо розглянули протидію ракетному й дроновому терору. Президент наголосив, маємо забезпечити повний захист українського неба. Для цього робитимуть все можливе та неможливе.

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