Зеленский о признании Ираном снабжения дронами России

Впрочем, по его словам, даже в признании Иран соврал. Об этом Президент Украины заявил в традиционном вечернем обращении к украинцам.

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Кстати, сегодня появились сообщения из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они соврали, – заявил Зеленский.

Так, по словам Зеленского, ежедневно Украина сбивает иранские дроны как минимум по 10 штук. Иранский режим утверждает, что якобы дал немного и до начала полномасштабного вторжения, а лишь в течение 4 ноября было уничтожено 11 "Шахедов".

Кроме того, глава государства заявил, что есть точное понимание того, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат.

Президент Украины подчеркнул, что если в Иране и дальше будут врать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое подельничество.

Иран признал, что снабжает российских захватчиков дронами

5 ноября глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны оккупантам. Но заявили, что делали это якобы только до начала полномасштабной войны России против Украины. К тому же, по его словам, страна "не видит" использование своих беспилотников на территории Украины.

В то же время, ранее Иран опровергал поставки вооружения России.

МИД Украины отреагировало на такое заявление

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что наше государство научено доверять только фактам. Поэтому МИД вместе с причастными ведомствами продолжит принимать максимально жесткие меры. Это сделают для того, чтобы сделать невозможным использование Россией иранского оружия.

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