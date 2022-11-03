Так представитель МИД Ирана Насер Канани подчеркнул нейтралитет Ирана по поводу войны в Украине. Более того, он заявил, что "эмоциональные заявления и голословные обвинения" не помогут разрешить кризис в Украине.

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Иран еще раз опроверг поставки вооружения России

Так, в МИДе Ирана решили посоветовать Украине "быть реалистами", а также предложили провести двустороннюю техническую и экспертную встречу по применению Россией "Шахидов".

Вместо проектирования и предъявления ложных обвинений в адрес Исламской Республики Иран, власти этой страны (Украина – 24 канал) должны отреагировать на конструктивные предложения нашей страны по проведению двусторонней технической и экспертной встречи с целью предоставления документации по их претензиям,

– заявил представитель МИД Ирана.

Также Канани заявил, что Иран якобы прилагает дипломатические усилия для поиска мирного решения войны в Украине с ее начала. А также возразил, что его страна присылает вооружение и оборудование России для использования в войне в Украине.

В МИД Украины заявляли, что готовы разорвать дипломатические отношения с Ираном

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что МИД официально признает Иран соучастником российской агрессии против нашего государства из-за того, что он поставляет России дроны-камикадзе Shahed-136.

Я вношу на рассмотрение президента Украины предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном. Мы никогда не занимали антииранскую позицию, но после того, как Иран стал соучастником преступления агрессии на нашей территории, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию.

– заявил Дмитрий Кулеба.

Более того, он призвал ввести новые санкции против Ирана из-за помощи стране-террористу. А также подчеркнул подлость и ложь этой страны, ведь: "Все это Иран сделал параллельно, рассказывая нам о том, что он против войны и не будет поддерживать оружием ни одну из сторон".

После этого Кулебе позвонил по телефону глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. В разговоре Кулеба потребовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию.

Атаки россиян дронами-камикадзе: последние новости

Россия атакует иранскими дронами Украину чуть ли не каждый день. Так, в ночь на 3 ноября на Кривой Рог в очередной раз запустили рой "Shahed-136". Под удар попали объекты энергетической и водной инфраструктуры, что привело к серьезным разрушениям.

За сутки 2 ноября защитники Украины сумели ликвидировать 10 "шахидов", а также три российских беспилотника типа "Орлан". Их сбили над Никопольским районом Днепропетровской области.

Также в этот день оккупанты атаковали и пригород Запорожья, а накануне — Полтавскую область.

По информации разведки Украины, вопреки своим заявлениям, Иран поставлял и будет поставлять России свое вооружение. Вскоре он может передать еще 200 дронов-камикадзе .

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