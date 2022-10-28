Об этом 28 октября написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ему поступил звонок от министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана.

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"Я требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине", – рассказал Кулеба.

Доказательства атак

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Иран помогает России вести войну против Украины. Он привел доказательства, что беспилотники производят именно в Иране. В частности, продемонстрировал фото корпусов и двигателей дронов, ликвидированных защитниками.

"Это дрон "Шахид-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами, но даже шрифт точно такой же", – сказал израильский президент.

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