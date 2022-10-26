По имеющейся информации, в Афганистане или соседних странах осталось около 20 – 30 тысяч добровольцев-коммандос. А большинство оставшихся в Афганистане спецназовцев скрываются, чтобы избежать плена и казни.

Обратите внимание В Украине может действовать тайная сеть "коммандос" из США и стран-союзников, – NYT

Россия и Иран вербуют бывших афганских коммандос

Коммандос всегда пользовались большим уважением, поскольку их обучали морские котики ВМС США и Британская специальная воздушная служба.

Многие спецназовцы еще ждут переселения в США или Британию, что потенциально делает их легкой мишенью для российских вербовщиков. Вероятно, за их вербовкой стоит ЧВК "Вагнер".

Лучше бы их использовали западные союзники, чтобы воевать вместе с украинцами. Они не хотят воевать за россиян, россияне – враги. Но что еще делать?

– отмечает бывший офицер афганских спецназовцев.

По словам некоторых спецназовцев, их пытались вербовать через WhatsApp и Signal. СМИ отметили, что до 10 тысяч бывших спецназовцев могут принять предложение России.

Кроме того, к вербовке причастен и Иран. Бывший капитан коммандос заявлял, что он лично помог нескольким бывшим коллегам связаться с вербовочным бюро в Тегеране. По его словам, рекруты переправлялись из Афганистана в Иран, а затем в Россию.

Напомним, что тайная сеть "коммандос" из США и других стран НАТО помогает украинским военным бороться с российскими оккупантами. Они контролируют предоставление оружия, собирают разведданные и обучают защитников.

Кого россияне вербуют на войну против Украины

ЧВК "Вагнера" ​​массово вербует заключенных в российских тюрьмах, в том числе с инфекционными заболеваниями. Все потому, что Кремлю совершенно безразличны люди, которые будут воевать за Россию.

Главарь ЧВК "Вагнера" ​​Пригожин обещает заключенным амнистию и "чистые" документы, и оккупанты на это "ведутся". Один из таких зеков попал в плен и рассказал, как происходит вербовка.

Также Пригожин активно вербует "зеков", среди которых есть те, кто потерял конечности в бою.

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