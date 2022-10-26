За наявною інформацією, в Афганістані чи сусідніх країнах залишилося близько 20 – 30 тисяч добровольців-командос. А більшість спецназівців, які залишилися в Афганістані, переховуються, щоб уникнути полону та страти.

Зверніть увагу В Україні може діяти таємна мережа "командос" зі США та країн-союзників, – NYT

Росія й Іран вербують колишніх афганських командос

Командос завжди користувалися високою повагою, оскільки їх навчали морські котики ВМС США та Британська спеціальна повітряна служба.

Багато спецназівців ще чекають на переселення в США чи Британію, що потенційно робить їх легкою мішенню для російських вербувальників. Ймовірно, за їхнім вербуванням стоїть ПВК "Вагнера".

Краще б їх використовували західні союзники, щоб воювати разом з українцями. Вони не хочуть воювати за росіян, росіяни – вороги. Але що ще їм робити?

– зазначає колишній офіцер афганських спецпризначенців.

За словами деяких спецназівців, їх намагалися вербувати через WhatsApp і Signal. ЗМІ зауважили, що до 10 тисяч колишніх спецназівців можуть піддатися пропозиціям Росії.

Крім того, до вербування причетний й Іран. Колишній капітан командоса заявляв, що він особисто допоміг кільком колишнім колегам зв'язатися з вербувальним бюро у Тегерані. За його словами, рекрутів переправляли з Афганістану до Ірану, а потім до Росії.

Нагадаємо, що таємна мережа "командос" зі США та інших країн НАТО допомагають українським військовим боротися з російськими окупантами. Вони контролюють надання зброї, збирають розвіддані та навчають захисників.

Кого росіяни вербують на війну проти України

ПВК "Вагнера" масово вербує в'язнів у російських тюрмах, зокрема з інфекційними захворюваннями. Усе тому, що Кремлю абсолютно байдуже до людей, які будуть воювати за Росію.

Ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин обіцяє в'язням амністію та "чисті" документи, і окупанти на це "ведуться". Один з таких зеків потрапив у полон та розповів, як відбувається вербування.

Також Пригожин активно вербує "зеків", серед яких є ті, хто втратив кінцівки в бою.

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