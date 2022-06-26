Здатність України знищити російських окупантів залежить від допомоги світових країн. Зокрема, допомоги прихованої мережі іноземних спецпризначенців та шпигунів.

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ЗСУ допомагає воювати таємна мережа "командос" зі США та союзників

За словами американських та європейських чиновників, Збройним Силам Україні у війні проти російських окупантів допомагає таємна мережа "командос" зі США та інших країн. Співробітники спецпідрозділу допомагають контролювати надання зброї, розвідданих і навчають українських військових.

Більша частина цієї роботи відбувається за межами України, зокрема на армійських базах у Німеччині, Франції та Великій Британії. В адміністрації Байдена заявили, що не вводитимуть своїх військових в Україну, однак деякі співробітники ЦРУ продовжували таємно працювати у Києві, скеровуючи розвідувальні дані, які передають Сполучені Штати.

Водночас в Україні також працюють кілька десятків спецпризначенців з інших країн НАТО, зокрема з Великобританії, Франції, Канади та Литви. США відкликали 150 своїх військових інструкторів до початку повномасштабної війни, проте командос союзників або залишилися, або виїжджали з країни після вторгнення.

Вони навчають та консультують українські війська щодо організації наземного каналу для транспортування зброї та іншої допомоги. "Командос" також консультують українські штаби в інших частинах країни по зашифрованих каналах зв'язку.

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США можуть визнати Росію державою-спонсоркою тероризму

Комітет Сенату США 22 червня проголосував за визнання Росії країною-спонсоркою тероризму. Далі це рішення повинна схвалити адміністрація президента Джозефа Байдена.

Ще 9 травня сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував схвалити цю резолюцію. Зі сторони демократів її підтримав сенатор Річард Блюменталь. Так, Росія може стати п'ятою державою в американському списку країн-спонсорок тероризму, серед яких вже є Сирія, Куба, Північна Корея та Іран.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що позитивне рішення США щодо цього є дуже важливим. Адже визнання Росії країною-спонсоркою тероризму дасть змогу запустити додаткові механізми санкцій. Позаяк головна мета будь-яких санкцій – зупинити війну.

У США є чимало прихильників України, які виступають за прийняття відповідної резолюції. Зокрема, голова Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час зустрічі з українською делегацією висловила підтримку резолюції.

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