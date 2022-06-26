Способность Украины уничтожить российских кафиров зависит от помощи мировых стран. В частности, помощь скрытой сети иностранных спецназовцев и шпионов.

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ВСУ помогает воевать тайная сеть "командос" из США и союзников

По словам американских и европейских чиновников, Вооруженным Силам Украины в войне против российских кафиров помогает тайная сеть "командос" из США и других стран. Сотрудники спецподразделения помогают контролировать предоставление оружия, разведданных и обучают украинских военных.

Большая часть этой работы проходит за пределами Украины, в том числе на армейских базах в Германии, Франции и Великобритании. В администрации Байдена заявили, что не будут вводить своих военных в Украину, однако некоторые сотрудники ЦРУ продолжали тайно работать в Киеве, направляя разведывательные данные, переданные Соединенными Штатами.

В то же время, в Украине также работают несколько десятков спецназовцев из других стран НАТО, в частности из Великобритании, Франции, Канады и Литвы. США отозвали 150 своих военных инструкторов до начала полномасштабной войны, однако коммандос союзников либо остались, либо уезжали из страны после вторжения.

Они обучают и консультируют украинские войска по организации наземного канала для транспортировки оружия и другой помощи. Коммандос также консультируют украинские штабы в других частях страны по зашифрованным каналам связи.

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США могут признать Россию государством-спонсором терроризма

Комитет Сената США 22 июня проголосовал за признание России страной-спонсором терроризма. Далее это решение должно одобрить администрация президента Джозефа Байдена.

Еще 9 мая сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил одобрить эту резолюцию. Со стороны демократов ее поддержал сенатор Ричард Блюменталь. Да, Россия может стать пятым государством в американском списке стран-спонсорок терроризма, среди которых уже Сирия, Куба, Северная Корея и Иран.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что положительное решение США по этому поводу очень важно. Ведь признание России страной-спонсоркой терроризма позволит запустить дополнительные механизмы санкций. Поскольку главная цель любых санкций – остановить войну.

В США есть немало сторонников Украины, выступающих за принятие соответствующей резолюции. В частности, глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время встречи с украинской делегацией выразила поддержку резолюции.

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