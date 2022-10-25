Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, той факт, що на фронт відправляють навіть хворих на ВІЛ та гепатит C, свідчить про серйозну нестачу людей навіть у ПВК "Вагнера".

Зверніть увагу Людиною з оточення Путіна, яка публічно критикувала дії диктатора, виявився Прігожин, – WP

Навіщо хворих вагнерівців змушують носити браслети

Кого саме беруть на війну з тюрем, аж ніяк не турбує російське керівництво.

В принципі, Путіна це влаштовує з тієї точки зору, що йому аби було кому воювати, війна тривала і вони намагалися досягти якихось результатів. А хто саме це буде робити, російському керівництву все одно,

– зазначив Мусієнко.

Він додав, що вагнерівці лише перестрахувалися, змусивши хворих новомобілізованих носити спеціальні браслети. Це потрібно для того, аби інші бійці Євгєнія Прігожина не заразилися під час поранення.

"Важлива кількість людей, а не якість"

Як розповів військовий експерт, Прігожин особисто агітує ув'язнених їхати на війну в Україну. Цей процес можна назвати додатковою мобілізацією, яка триває паралельно із так званою "частковою" мобілізацією, яку оголосив Путін.

Керівник ПВК "Вагнера" має серйозні амбіції. Він помітно виступає проти Шойгу. Водночас вагнерівці зазнали великих втрат у цій війні,

– сказав Мусієнко.

Він додав, що вагнерівці "деградували та скотилися до вербування людей у в'язницях". Військовий експерт зауважив, що Прігожину важлива "лише кількість людей, а не якість".

"Скотилися до того, що беруть всіх підряд"

Мусієнко нагадав, що раніше власник ПВК "Вагнера" гордо вихвалявся тим, нібито його заслуга – взяття Росією Лисичанська та Сєвєродонецька.

Зараз у них ідея-фікс – захопити Бахмут. Вагнерівці постійно б'ються там, наче головою об стіну: обстрілюють, штурмують, руйнують місто. А взяти не можуть,

– зазначив військовий експерт.

У спробах захопити Бахмут ПВК "Вагнера" продовжує втрачати особовий склад.

"У них закінчуються люди. От вони й скотилися до того, що вже беруть всіх підряд, навіть хворих", – додав Мусієнко.

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