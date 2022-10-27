Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека (SOHR) сообщает, что израильские удары по Сирии были нацелены на склады оружия и боеприпасов, а также поддерживаемый Ираном штаб ополчения в районе аэропорта Дамаска.

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Израиль нанес удары по складам с оружием в Дамаске

В SOHR сообщили, что это уже 28 удар Израиля по территории Сирии с начала года и третий меньше чем за неделю.

Сообщается, что бомбардировке подверглись объекты в районе Сайеда-Зейнаб, юго-восточнее Дамаска, где сосредоточено "большое количество проиранских ополченцев".

Израиль нанес шесть авиаударов, в том числе четыре авиаудара по складам оружия и позициям иранской милиции и ливанской "Хезболлы" в районе Мазарея к западу от аэропорта Дамаска, тогда как два авиаудара нанесли по районам юго-западнее аэропорта Дамаска. Были слышны два израильских удара, которые привели к сильным взрывам, тогда как остальные четыре удара были менее сильными,

– пишет SOHR.

В Израиле официально не комментировали обвинения. В то же время в подконтрольном режиму Башара Асада агентству SANA сообщили, что сирийские средства ПВО якобы сбили часть ракет.

Однако другие ракеты попали в некоторые объекты вблизи столицы и повлекли за собой разрушения.

Турецкое агентство Anadolu тоже информирует, что Израиль нанес авиаудары по объектам режима Асада. Агентство подчеркнуло, что в окрестностях Дамаска расположены военные объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанская военная группировка "Хизбулла".

Целью Израиля мог быть ценный груз союзника Ирана. "Оперативный ВСУ" пишет, что "неизвестные" ВВС разбомбили в Дамаске аэродром с грузовыми Ил-76, принадлежащими Корпусу стражей исламской революции.

Сообщается, что самолеты должны были доставить важный груз какому-то "союзнику" Ирана.

О каком "союзнике" может идти речь

Известно, что союзником Ирана в последние месяцы называют Россию. Иран поставляет России дроны-камикадзе, которыми россияне атакуют украинские города. Хотя обе страны не признают сотрудничество и Иран даже готов с Украиной расследовать поставки России беспилотников.

Ранее уже сообщалось, что Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии. Авиаудар произошел 21 октября вблизи Дамаска.

Правительство Израиля отказывается помогать Украине оружием, в том числе средствами ПВО. В то же время в СМИ появилась информация, что Израиль может передавать Украине разведывательные данные по иранским дронам-камикадзе.

Кроме того, частные израильские компании помогают Украине спутниковыми данными о позициях российских войск.

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