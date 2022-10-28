Про це 28 жовтня написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він отримав дзвінок від міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдоллахіана.
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"Я вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні", – розповів Кулеба.
Докази атак
Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що Іран допомагає Росії вести війну проти України. Він навів докази, що безпілотники виготовляють саме в Ірані. Зокрема, продемонстрував фото корпусів і двигунів дронів, які ліквідували захисники.
"Це є дрон "Шахід-136", який презентували на аукціоні в Ірані у грудні 2021 року, подивіться на хвіст та крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами, але навіть шрифт точно такий самий", – сказав ізраїльський президент.
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Іранські дрони атакують українців: останні новини
- Діаспора Ірану в Україні протестувала 28 жовтня на Майдані Незалежності проти використання Росією іранської зброї.
- Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що Ізраїль атакував підтримуваний Іраном штаб ополчення.
- Військові біля Одеси збили іранський дрон Mohajer-6. Там знайшли двигуни австрійського виробництва.
- Росія та Іран ймовірно вербують колишніх афганських командос для війни проти України. Мовиться про 20 – 30 тисяч добровольців.