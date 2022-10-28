Про це 28 жовтня написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він отримав дзвінок від міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдоллахіана.

До теми В ОПУ закликали партнерів знищити місця виробництва дронів в Ірані

"Я вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні", – розповів Кулеба.

Докази атак

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що Іран допомагає Росії вести війну проти України. Він навів докази, що безпілотники виготовляють саме в Ірані. Зокрема, продемонстрував фото корпусів і двигунів дронів, які ліквідували захисники.

"Це є дрон "Шахід-136", який презентували на аукціоні в Ірані у грудні 2021 року, подивіться на хвіст та крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами, але навіть шрифт точно такий самий", – сказав ізраїльський президент.

Зверніть увагу – Кулеба закликав президента розірвати дипвідносини з Іраном: дивіться відео

Іранські дрони атакують українців: останні новини