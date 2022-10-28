Акція протесту відбулась 28 жовтня на Майдані Незалежності в Києві. У центрі столиці зібралося чимало людей з плакатами та прапорами України та Ірану, повідомляє 24 канал.
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Іранська діаспора підтримує Україну
Напередодні акції представник іранської громади в Україні, учасник тероборони Горейши Масуд запевнив, що його громада не підтримує дії Ірану, який надає підтримку Росії.
Іранський народ це не ісламська республіка. Ми – частина великої української громади, яка виборює своє право на існування та свободу і підтримуємо народ України у його праведній боротьбі,
– сказав Масуд.
Крім того, учасники протесту підтримали іранських жінок, які потерпають від дискримінації та насильства у своїй країні.
Іранська діаспора вийшла на акцію протесту в Києві / фото 24 каналу Валентина Поліщук
Як Іран співпрацює з Росією
- Сполучені Штати ще влітку попередили, що Іран може поставити Росії ударні безпілотники. Пізніше підтвердили, що росіяни почали тренування з іранськими дронами.
- Іран та Росія вербують членів елітного Корпусу командосів Національної армії Афганістану для участі у війні проти України. Як відомо, в Афганістані залишилися близько 20 – 30 тисяч добровольців-командос.
- Науковиця Мар'яна Буджерин розповіла, навіщо іранській владі наражати себе на ще більшу світову ізоляцію, допомагаючи країні-агресорці. Адже відомо, що Іран постачає Росії озброєння, яке вона використовує для кровопролитної війни в Україні.
- Влада Ірану продовжує вперто брехати про свою непричетність до поставок і 25 жовтня цинічно запропонувала Україні спільно розслідувати, звідки ж у Росії їхня зброя.
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