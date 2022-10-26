На це запитання дала відповідь науковиця та авторка книги "У спадок від бомби: розпад СРСР і ядерне роззброєння України" Мар'яна Буджерин в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Читайте інтерв'ю повністю Про ядерне роззброєння Росії й вигоду Ірану від допомоги Кремлю: інтерв'ю з науковицею із США

Які причини тісної дружби Ірану та Росії

Іран продовжує постачати росіянам дрони-камікадзе і навіть готується відправити балістичні ракети. Науковиця Мар'яна Буджерин вважає, що країни могли влаштувати бартер.

Враховуючи те, що обидві держави перебувають під санкціями, їм вигідно співпрацювати. Наприклад, Росія може навчити Іран технологіям з видобутку та збагачення нафти.

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Росія може допомагати Ірану з ядерною зброєю

Країна-агресорка може також допомагати зі створенням ядерного потенціалу. Річ у тім, що Іран давно хоче отримати ядерну зброю.

Однак країни світу, зокрема ЄС та Росія намагалися завадити цьому процесу. Іран прагне збагатитися ураном у достатній кількості, щоб могти отримати ядерну зброю.

У цьому йому може допомогти Росія, яка має неабиякий досвід у створенні та тестуванні ядерних ракет. Зокрема Путін може поділитися з іранцями документацією виробництва або розповісти деталі їхнього тестування.

Науковиця наголошує, що Росія десятиліттями тестувала ядерну зброю і добре знає, як це робити. Чого не скажеш про Іран, у якого не було подібного досвіду.

Ви можете зробити ядерну бомбу, але її треба ще припасувати до ракети, і гарантувати, що вона полетить туди, куди треба. Це насправді дуже і дуже важко. Пакистан та Північна Корея не могли цього зробити десятиліттями. Тобто це речі, які Росія може запропонувати Ірану,

– пояснює Мар'яна Буджерин.

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Іран постачає росіянам зброю: актуальні новини

Ще влітку з'явилася інформація про те, що іранський уряд постачає Росії дрони-камікадзе. Однак обидві країни це всіляко заперечували, а Іран запевняв, що він не підтримує росіян у війні проти України.

З початком осені путінські війська почали активно використовувати іранські безпілотники. Вони маркували їх російськими назвами й випусками по території України.

20 жовтня в ЄС затвердили санкції проти іранських організацій, які постачають дрони. Однак влада Ірану продовжує вперто брехати про свою непричетність до поставок і 25 жовтня запропонувала Україні спільно розслідувати, звідки ж у Росії їхня зброя.

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