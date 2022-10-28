Акция протеста прошла 28 октября на Майдане Независимости в Киеве. В центре столицы собралось множество людей с плакатами и флагами Украины и Ирана, сообщает 24 канал.
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Иранская диаспора поддерживает Украину
Накануне акции представитель иранской общины в Украине, участник терробороны Горейши Масуд заверил, что его община не поддерживает действия Ирана, оказывающего поддержку России.
Иранский народ – это не исламская республика. Мы – часть великой украинской общины, которая борется за свое право на существование и свободу, поддерживаем народ Украины в его праведной борьбе,
– сказал Масуд.
Кроме того, протестующие поддержали иранских женщин, страдающих от дискриминации и насилия в своей стране.
Иранская диаспора вышла на акцию протеста в Киеве / фото 24 канала Валентина Полищук
Как Иран сотрудничает с Россией
- Соединенные Штаты еще летом предупредили, что Иран может поставить России ударные беспилотники. Позже подтвердили, что россияне начали тренировку с иранскими дронами.
- Иран и Россия вербуют членов элитного Корпуса коммандосов Национальной армии Афганистана для участия в войне против Украины. Как известно, в Афганистане осталось около 20 – 30 тысяч добровольцев-командос.
- Ученая Марианна Буджерин рассказала, зачем иранским властям подвергать себя еще большей мировой изоляции, помогая стране-агрессору. Известно ведь, что Иран поставляет России вооружение, которое она использует для кровопролитной войны в Украине.
- Власти Ирана продолжают упорно врать о своей непричастности к поставкам и 25 октября цинично предложили Украине совместно расследовать, откуда же у России их оружие.
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