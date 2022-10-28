Акция протеста прошла 28 октября на Майдане Независимости в Киеве. В центре столицы собралось множество людей с плакатами и флагами Украины и Ирана, сообщает 24 канал.

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Иранская диаспора поддерживает Украину

Накануне акции представитель иранской общины в Украине, участник терробороны Горейши Масуд заверил, что его община не поддерживает действия Ирана, оказывающего поддержку России.

Иранский народ – это не исламская республика. Мы – часть великой украинской общины, которая борется за свое право на существование и свободу, поддерживаем народ Украины в его праведной борьбе,

– сказал Масуд.

Кроме того, протестующие поддержали иранских женщин, страдающих от дискриминации и насилия в своей стране.

Иранская диаспора вышла на акцию протеста в Киеве / фото 24 канала Валентина Полищук

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