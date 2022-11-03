Так речник МЗС Ірану Насер Канані підкреслив нейтралітет Ірану щодо війни в Україні. Ба більше, він заявив, що "емоційні заяви та голослівні звинувачення" не допоможуть вирішити кризу в Україні.

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Іран вкотре заперечив постачання озброєння Росії

Так, в МЗС Ірану вирішили порадити Україні "бути реалістами", а також запропонували провести двосторонню технічну та експертну зустріч щодо застосування Росією "Шахідів".

Замість проєктування та висунення неправдивих звинувачень на адресу Ісламської Республіки Іран, влада цієї країни (України – 24 канал) має відреагувати на конструктивні пропозиції нашої країни щодо проведення двосторонньої технічної та експертної зустрічі з метою надання документації за їхніми претензіями,

– заявив представник МЗС Ірану.

Також Канані заявив, що Іран буцімто докладає дипломатичних зусиль задля пошуку мирного вирішення війни в Україні з її початку. А також вкотре заперечив, що його країна надсилає озброєння та обладнання Росії для використання у війні в Україні.

У МЗС України заявляли, що готові розірвати дипломатичні відносини з Іраном

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що МЗС офіційно визнає Іран співучасником російської агресії проти нашої держави через те, що він постачає Росії дрони-камікадзе Shahed-136.

Я вношу на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном. Ми ніколи не займали антиіранську позицію, але після того, як Іран став співучасником злочину агресії на нашій території, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію,

– заявив Дмитро Кулеба.

Ба більше, він закликав запровадити нові санкції проти Ірану за допомогу країні-терористці. А також підкреслив підлість та брехню цієї країни, адже: "Все це Іран зробив паралельно розповідаючи нам про те, що він проти війни і не підтримуватиме зброєю жодну із сторін".

Після цього Кулебі зателефонував глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан. У розмові Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії.

Атаки росіян дронами-камікадзе: останні новини

Росія атакує іранськими дронами Україну ледь не щодня. Так, в ніч на 3 листопада на Кривий Ріг вчергове запустили рій "Shahed-136". Під удар потрапили об'єкти енергетичної та водної інфраструктури, що призвело до серйозних руйнувань.

За добу 2 листопада захисники України зуміли ліквідували 10 "шахідів", а також три російські безпілотники типу "Орлан". Їх збили над Нікопольським районом Дніпропетровської області.

Також у цей день окупанти атакували й передмістя Запоріжжя, а напередодні – Полтавщину.

За інформацією розвідки України, всупереч своїм заявам Іран постачав та буде постачати Росії своє озброєння. Незабаром він може передати ще 200 дронів-камікадзе.

До теми – повне звернення Дмитра Кулеби щодо Ірану: дивіться відео