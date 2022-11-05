Відповідну інформацію 5 листопада повідомили у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики також додали, що російську залежність від Ірану посилить постачання нових безпілотників та, ймовірно, балістичних ракет.
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Іран хоче, щоб Росія допомогла створити ядерну зброю
Іран, ймовірно, вже використовує російську залежність від систем озброєнь іранського виробництва, щоб попросити Росію про допомогу в ядерній програмі,
– заявили в ISW.
Аналітики пригадали повідомлення американських ЗМІ 4 листопада, в якому мовилось про те, що Іран попросив в Росії допомоги з ядерною програмою.
За даними розвідки США, Тегеран просив Кремль допомогти:
- купити додаткові ядерні матеріали;
- а також виготовити ядерне паливо.
Це паливо може допомогти Ірану привести в дію ядерні реактори та скоротити "час ядерного прориву" Ірану. Мовиться про період, потрібний Ірану для створення ядерної бомби.
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Чому це небезпечно
- В Ірані на початку листопада підняли червоний "прапор помсти" на двох мечетях.
- Американська аналітична група Open Source Intelligence Monitor пояснила, що востаннє їх піднімали після вбивства генерала Касіма Сулеймані та за декілька днів до ракетного удару Ірану по авіабазі США Айн-аль-Асад в Іраку.
- Буквально перед цим розвідка Саудівської Аравії передала США дані про те, що "найближчим часом" Іран збирається напасти на їхню країну та на Ірак.
- Тегеран може це зробити, щоб відвернути увагу населення від протестів, які спалахнули в країні через вбивство поліцією 22-річної дівчини.
- Після цього Джо Байден заявив, що ми звільнимо Іран, іранці звільнять себе дуже скоро.
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