Соответствующую информацию 5 ноября сообщили в отчете американского Института по изучению войны. Аналитики также добавили, что российская зависимость от Ирана усилит поставки новых беспилотников и, вероятно, баллистических ракет.

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Иран хочет, чтобы Россия помогла создать ядерное оружие

Иран, вероятно, уже использует российскую зависимость от систем вооружений иранского производства, чтобы попросить Россию о помощи в ядерной программе.

– заявили в ISW.

Аналитики вспомнили сообщения американских СМИ 4 ноября, в котором говорилось о том, что Иран попросил у России помощи с ядерной программой .

По данным разведки США, Тегеран просил Кремль помочь:

купить дополнительные ядерные материалы;

а также производить ядерное топливо.

Это топливо может помочь Ирану привести в действие ядерные реакторы и сократить время ядерного прорыва Ирана. Речь идет о периоде, необходимом Ирану для создания ядерной бомбы.

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Почему это опасно

В Иране в начале ноября подняли красное "знамя мести" на двух мечетях.

Американская аналитическая группа Open Source Intelligence Monitor объяснила, что последний раз их поднимали после убийства генерала Касима Сулеймани и за несколько дней до ракетного удара Ирана по авиабазе США Айн-аль-Асад в Ираке.

Буквально перед этим разведка Саудовской Аравии передала США данные о том, что "в ближайшее время" Иран намерен напасть на их страну и Ирак.

Тегеран может это сделать, чтобы отвлечь внимание населения от вспыхнувших в стране протестов из-за убийства полицией 22-летней девушки .

После этого Джо Байден заявил, что мы освободим Иран , иранцы освободят себя очень скоро.

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