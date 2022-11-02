В США уверили, что помогут саудитам справиться с угрозами. И это несмотря на то, что отношения между двумя странами в последнее время существенно ухудшились из-за нефтяных споров.

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Саудовская Аравия vs Иран: вражда сквозь годы

Саудовская Аравия и Иран имеют долгую историю конфликтов и являются главными противниками, а то и врагами, в регионе Персидского залива. Оба за последние десятилетия едва уживались друг с другом.

Почему Иран и Саудовская Аравия враждуют Обе страны претендуют на роль регионального лидера в исламском мире. При этом Саудовская Аравия, арабское население которой исповедует ислам суннитского направления, является консервативной ваххабитской монархией, тесно связанной союзническими отношениями с Соединенными Штатами. В то же время, Иран – это крупнейшая шиитская республика исламского мира, возникшая в результате антимонархической и "антизападной" революции 1979 года. Кажется, у этих стран нет ничего общего, кроме любви к "черному золоту".



Тегеран – древний заклятый враг Саудовской Аравии. Еще во времена аятоллы Хомейни, Иран пытался создать на Ближнем Востоке так называемый "шиитский полумесяц" (территории, где компактно проживают шииты от Персидского залива до Средиземноморья). Покойный король Саудовской Аравии "старая лиса" Абдалла предупреждал, что воплощение этой идеи стало бы катастрофой для всего региона.

Геополитические амбиции Ирана сформировать "шиитский полумесяц" в течение последних десятилетий вызвали значительную обеспокоенность у арабских монархий Аравийского полуострова.



Шиитский полмесяц / Карта CIA world

Задача Саудовской Аравии как одного из полюсов в регионе состоит в недопущении создания шиитской коалиции Ливана, Сирии, Ирака, Бахрейна, Йемена во главе с Ираном. Кроме того, не следует забывать о том, что в королевстве проживает значительная часть шиитов (около 15%), которые даже для такой централизованной страны могут стать дестабилизирующим фактором в случае поддержки их со стороны Ирана.

Тегеран и до этого устраивал провокации против Рияды. В 2019 году Иран совершил масштабную атаку на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод на территории Саудовской Аравии. Нападение осуществлялось дистанционно, с помощью дронов, так что прямого вторжения иранских войск на территорию Саудовской Аравии не произошло.



Атака дронами в Саудовской Аравии 2019 года / Скриншот с видео

Обратите внимание! Так сложилось, что боевые столкновения эти две страны проводят фактически на территории соседнего Йемена, где уже 8 лет идет опустошительная гражданская война. Саудовская Аравия поддерживает в этом конфликте правительственную коалицию, а Иран с помощью "Хезболлы" воюет на стороне повстанцев.



Ситуация в Йемене постоянно меняется – от условного перемирия до обострения и провокаций. Стороны только обмениваются обвинениями, но не признают прямое военное столкновение между своими армиями.



Интерактивная карта, как Иран противостоит Саудовской Аравии в регионе / FT

При этом Саудовская Аравия и Иран ведут переговоры о нормализации отношений. Этот диалог идет тяжело и продвигается очень медленно, но на самом деле полномасштабная война в регионе не выгодна ни одной из сторон. Впрочем, за последние два месяца Иран охватили масштабные антиправительственные протесты, которые, похоже, могут полностью изменить ситуацию.

Почему Иран обвиняет Саудовскую Аравию в расшатывании протестов

Сегодня Иран находится в полной информационной блокаде. Достоверной информации о положении дел внутри страны практически нет. Сейчас там запрещена деятельность иностранных СМИ, а власти глушат интернет всеми возможными способами.

Уже пожилой верховный лидер Ирана – аятолла Хаменеи, которого в Иране называют рахбаром, имеет практически безграничную власть в стране и пытается устранять всех конкурентов на своем пути.

Кто такой Рахбар Высочайшее должностное лицо Исламской республики Иран, верховный командующий вооруженными силами. Рахбар объявляет войну, мир и мобилизацию. Должность определена конституцией Ирана согласно принципу велайата и факи, а также наследственности имамов, или имамата.

Однако, судя по тем редким кадрам, которые все же проникают в сеть, можно сделать выводы, что противостояние между протестующими и правительственными силами очень жесткое, с использованием огнестрельного оружия с обеих сторон.

Учитывая напряженную ситуацию в стране, правительство Ирана пытается найти причины этих беспорядков извне, поэтому прямо обвиняет в разгар протестов своих извечных врагов – США, Израиль и Саудовскую Аравию. У последнего даже СМИ – Iran International, которое транслируется на территории Ирана, освещает эти протесты и критикует правительство.

Иран неоднократно отмечал, что считает это медиа "террористическим", а после начала протестов внутри страны, Тегеран перешел к прямым угрозам.

Это наше последнее предупреждение, поскольку вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ, будьте осторожны,

– заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салам.

Красный флаг мести

В священном иранском городе Кум над мечетью Джамкаран подняли так называемое "знамя мести". Аналогичный флаг появился и над мечетью в городе Шираз на юге Ирана.

Американская аналитическая группа Open Source Intelligence Monitor напомнила, что это аналогичное знамя тому, которое подняли за несколько дней до ракетного удара Ирана по авиабазе США Айн-аль-Асад в Ираке в 2020 году.

Саудовская Аравия готовится к атаке со стороны Ирана.

В издании The Wall Street Journal, которое первым сообщило о вероятном нападении иранцев, также отметили – атака на саудитов может быть ответом на деятельность Iran International, а также попыткой отвлечь внимание общества от внутренних протестов. Впрочем, возможно, Иран не решится на полноценную войну, поэтому такие сообщения могли бы быть именно информационной атакой, типичной ИПСО.

В настоящее время, из той информации, которой мы владеем, это скорее выглядит как информационная провокация. При этом пока неизвестна ни ее цель, ни авторы. Официальных заявлений относительно причин этого обострения пока не было, но вряд ли Иран готов пойти на полноценную войну именно из-за деятельности этого СМИ,

– отмечает эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

Несмотря на это, Саудовская Аравия все же повысила боевую готовность своей армии и сообщила Соединенным Штатам о возможных угрозах в ближайшие двое суток. В ответ Вашингтон заявил, что они находятся на постоянной связи с Риядом и помогут им защититься в случае атаки.

Мы озабочены картиной угроз и находимся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с саудовцами. Мы без колебаний будем защищать наши интересы и партнеров в регионе,

– заявил спикер совета нацбезопасности США.

Следует знать! В последнее время между США и Саудовской Аравией обострились отношения из-за позиции Рияда по добыче нефти. Белый дом обеспокоен резким ростом цен на бензин в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.



США просили Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, чтобы сбалансировать цены, но саудиты долгое время отказывались, ведь таким образом они получают сверхприбыли из своего главного экспортного продукта. Наконец, Эр-Рияд согласился увеличить добычу с 10 до 13 миллионов баррелей в день, однако для полноценного урегулирования цен этого недостаточно. США были вынуждены тратить нефть из стратегических резервов, чтобы сбить слишком высокую цену.

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Однако это чисто коммерческие вопросы. Вопрос же прямого военного столкновения уже оказывает прямое влияние на интересы США в сфере нацбезопасности. Ведь Саудовская Аравия очень мощный партнер Вашингтона в Персидском заливе, и США необходимо поддерживать с ними положительные отношения.

В то же время Соединенные Штаты пытаются склонить арабские страны к нормализации отношений с Израилем, а резкое ухудшение ситуации или дипломатические конфликты могут подорвать эти усилия.

Россия может выиграть от войны между Ираном и Саудовской Аравией

Единственная страна, которая бы точно извлекла выгоду в этом вероятном противостоянии – это Россия. Полномасштабный конфликт в Персидском заливе существенно подорвал бы способность Запада в помощи Украине. Полной остановки поставок оружия точно не произойдет, но его объемы могут существенно снизиться, ведь в таком случае Западу пришлось бы вести войну сразу на два фронта.

При этом Европу может накрыть новая волна беженцев, как в свое время произошло после начала войны в Сирии. Учитывая также сотни тысяч украинцев, которые сейчас находятся в ЕС, дополнительный поток беженцев точно повлечет за собой ряд кризисных ситуаций и способен отвлечь общественное мнение европейцев от войны в Украине.

Кремль в последнее время очень сильно сблизился с Тегераном. Снабжение оружия и использование иранских инструкторов Россией, визит Путина в Тегеран, это все точки столкновения между двумя изолированными от мира странами. Можно представить, что сейчас Россия имеет определенные рычаги влияния на иранское правительство.

В последнее время Владимир Путин вспоминает генерала Касема Сулеймани, ликвидированного американцами, намекая, что США постоянно вмешиваются во внутренние дела других стран.

Из-за изоляции Ирана со стороны Запада никакого контрнарратива против российского сегодня не создается. Россия очень умело манипулирует антизападными настроениями в Иране и паранойей иранского правительства, и, к сожалению, это работает. Безусловно, Иран будет самостоятельно одобрять столь серьезные решения, однако Россия будет всячески влиять на это: медийно, информационно и дипломатично. У них есть для этого неограниченные возможности,

– считает Илия Куса.

Владимир Путин точно хотел бы, чтобы где-нибудь в мире также начался полномасштабный конфликт. Тогда он мог бы попытаться склонить Запад к заморозке войны в Украине, что позволило бы ему перегруппировать свои силы для нового наступления. Однако иранское вторжение пока выглядит только как провокация, а риск ее перерастания в войну остается довольно низким.