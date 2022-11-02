У США запевнили, що допоможуть саудитам впоратися із загрозами. І це попри те, що відносини між двома країнами останнім часом суттєво погіршилися через нафтові суперечки.

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Саудівська Аравією vs Іран: ворожнеча крізь роки

Саудівська Аравія та Іран мають довгу історію конфліктів і фактично є головними противниками, а то й ворогами, в регіоні Перської затоки. Обидві протягом останніх десятиліть ледь уживалися одна з одною.

Чому Іран та Саудівська Аравія ворогують Обидві країни претендують на роль регіонального лідера в ісламському світі. При цьому, Саудівська Аравія, арабське населення якої сповідує іслам сунітського напрямку, є консервативною ваххабітською монархією, що тісно пов'язана союзницькими відносинами зі Сполученими Штатами. Водночас Іран – це найбільша шиїтська республіка ісламського світу, що виникла в результаті антимонархічної та "антизахідної" революції 1979 року. Здається, у цих країн немає нічого спільного окрім любові до "чорного золота".



Тегеран – давній заклятий ворог Саудівської Аравії. Ще за часів аятоли Хомейні, Іран намагався створити на Близькому Сході так званий "шиїтський півмісяць" (території, де компактно проживають шиїти від Перської затоки до Середземномор'я). Покійний король Саудівської Аравії "старий лис" Абдалла попереджав, що втілення цієї ідеї стало б катастрофою для всього регіону.

Геополітичні амбіції Ірану сформувати "шиїтський півмісяць" протягом останніх десятиліть викликали значне занепокоєння в арабських монархій Аравійського півострову.



Шиїтський пів місяць / Карта CIA world

Завдання Саудівської Аравії, як одного із полюсів в регіоні, полягає в недопущенні створення шиїтської коаліції Лівану, Сирії, Іраку, Бахрейну, Ємену на чолі з Іраном. Крім того, не треба забувати про той факт, що в королівстві проживає значна частина шиїтів (близько 15%), які навіть для такої централізованої країни можуть стати дестабілізуючим чинником у випадку підтримки їх з боку Ірану.

Тегеран і до цього влаштовував провокації проти Ріяда. У 2019 році Іран здійснив масштабну атаку на найбільший у світі нафтопереробний завод на території Саудівської Аравії. Напад здійснювався дистанційно, за допомогою дронів, тож прямого вторгнення іранських військ на територію Саудівської Аравії не відбулося.



Атака дронами в Саудівській Аравії 2019 року / Скриншот з відео

Зверніть увагу! Так склалося, що бойові зіткнення ці дві країни проводять фактично на території сусіднього Ємену, де вже 8 років триває спустошлива громадянська війна. Саудівська Аравія підтримує в цьому конфлікті урядову коаліцію, а Іран, за допомогою "Хезболли", воює на боці повстанців.



Ситуація у Ємені постійно змінюється – від умовного перемир'я до загострення і провокацій. Сторони лише обмінюються звинуваченнями, але не визнають прямого військового зіткнення між своїми арміями.



Інтерактивна карта, як Іран протистоїть Саудівській Аравії в регіоні / FT

При цьому, Саудівська Аравія та Іран ведуть перемовини про нормалізацію відносин. Цей діалог йде важко і просувається дуже повільно, але насправді повномасштабна війна в регіоні не вигідна жодній зі сторон. Втім, протягом останніх двох місяців Іран охопили масштабні антиурядові протести, які, схоже, можуть повністю змінити ситуацію.

Чому Іран звинувачує Саудівську Аравію в розхитуванні протестів

Сьогодні Іран перебуває в повній інформаційній блокаді. Достовірної інформації про стан справ всередині країни практично немає. Зараз там заборонена діяльність іноземних ЗМІ, а влада глушить інтернет усіма можливими способами.

Вже підстаркуватий верховний лідер Ірану – аятола Хаменеї, якого в Ірані називають рахбаром, має практично безмежну владу в країні і намагається усувати всіх конкурентів на своєму шляху.

Хто такий Рахбар Найвища посадова особа Ісламської республіки Іран, верховний командувач збройних сил. Рахбар оголошує війну, мир і мобілізацію. Посада визначена конституцією Ірану згідно з принципом велайат і факіх, а також спадковості імамів, або імамату.

Однак, судячи з тих рідкісних кадрів, які все ж просочуються у мережу, можна зробити висновки, що протистояння між протестувальниками та урядовими силами дуже жорстке, з використанням вогнепальної зброї з обох сторін.

Враховуючи напружену ситуацію в країні, уряд Ірану намагається знайти причини цих заворушень ззовні, тому прямо звинувачує у розпалі протестів своїх одвічних ворогів – США, Ізраїль та Саудівську Аравію. Остання має навіть своє ЗМІ – Iran International, яке транслюється на території Ірану, висвітлює ці протести та критикує уряд.

Іран неодноразово наголошував, що вважає це медіа "терористичним", а після початку протестів всередині країни, Тегеран перейшов до прямих погроз.

Це наше останнє попередження, оскільки ви втручаєтеся в наші внутрішні справи через ці ЗМІ, будьте обережні,

– заявив командувач Корпусу вартових ісламської революції Хосейн Салам.

Червоний прапор помсти

У священному іранському місті Кум над мечетю Джамкаран підняли так званий "прапор помсти". Аналогічний стяг з'явився і над мечетю в місті Шираз, що на півдні Ірану.

Американська аналітична група Open Source Intelligence Monitor нагадала, що це аналогічний прапор до того, який підняли за декілька днів до ракетного удару Ірану по авіабазі США Айн-аль-Асад в Іраку у 2020 році.

Саудівська Аравія готується до атаки з боку Ірану

У виданні The Wall Street Journal, що першим повідомило про ймовірний напад іранців також наголосили – атака на саудитів може бути відповіддю на діяльність Iran International, а також спробою відвернути увагу суспільства від внутрішніх протестів. Втім, можливо Іран не наважиться на повноцінну війну, тож такі повідомлення могли б бути саме інформаційною атакою, типовою ІПСО.

На цей час, з тієї інформації, якою ми володіємо, це радше виглядає як інформаційна провокація. При цьому, поки невідома ні її мета, ні автори. Офіційних заяв, щодо причин цього загострення поки не було, але навряд чи Іран готовий піти на повноцінну війну саме через діяльність цього ЗМІ,

– зауважує експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Незважаючи на це, Саудівська Аравія все ж підвищила бойову готовність своєї армії та повідомила Сполучені Штати про можливі загрози у найближчі дві доби. У відповідь на це Вашингтон заявив, що вони перебувають на постійному зв'язку з Ріядом та допоможуть їм захиститися у разі атаки.

Ми стурбовані картиною загроз і перебуваємо в постійному контакті по військових і розвідувальних каналах з саудівцями. Ми без вагань будемо захищати наші інтереси та партнерів у регіоні,

– заявив спікер ради нацбезпеки США.

Варто знати! Останнім часом між США та Саудівською Аравією загострилися відносини, через позицію Ріяда щодо видобутку нафти. Білий дім стурбований різким зростанням цін на бензин напередодні проміжних виборів до Конгресу США.



США просили Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти, щоб збалансувати ціни, але саудити тривалий час відмовлялися, адже таким чином вони отримують надприбутки зі свого головного експортного продукту. Врешті, Ріяд погодився збільшити видобуток з 10 до 13 мільйонів барелів на день, проте для повноцінного врегулювання цін цього не достатньо. США були змушені витрачати нафту зі стратегічних резервів, аби збити занадто високу ціну.

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Однак, це суто комерційні питання. Питання ж прямого військового зіткнення вже прямо впливає на інтереси США у сфері нацбезпеки. Адже Саудівська Аравія є дуже потужним партнером Вашингтона у Перській затоці, і США необхідно підтримувати з ними позитивні стосунки.

Водночас Сполучені Штати намагаються схилити арабські країни до нормалізації відносин з Ізраїлем, а різке погіршення безпекової ситуації або дипломатичні конфлікти можуть підірвати ці зусилля.

Росія може виграти від війни між Іраном та Саудівською Аравією

Єдина країна, яка б точно отримала вигоду в цьому ймовірному протистоянні – це Росія. Повномасштабний конфлікт у Перській затоці суттєво б підірвав спроможність Заходу в допомозі Україні. Повної зупинки постачань зброї точно не станеться, але її обсяги можуть суттєво зменшитися, адже в такому разі Заходу довелося б вести війну одразу на два фронти.

При цьому, Європу може накрити нова хвиля біженців, як свого часу сталося після початку війни у Сирії. Враховуючи також сотні тисяч українців, які зараз перебувають у ЄС, додатковий потік біженців точно спричинить низку кризових ситуацій та здатен відвернути суспільну думку європейців від війни в Україні.

Кремль останнім часом дуже сильно зблизився з Тегераном. Постачання зброї та використання іранських інструкторів Росією, візит Путіна в Тегеран, це все точки зіткнення між двома ізольованими від світу країнами. Тож можна уявити, що зараз Росія має певні важелі впливу на іранський уряд.

Останнім часом Владімір Путін згадує генерала Касема Сулеймані, якого ліквідували американці, натякаючи, що США постійно втручаються у внутрішні справи інших країн.

Через ізоляцію Ірану з боку Заходу, ніякого контрнаративу проти російського сьогодні не створюється. Росія дуже вміло маніпулює антизахідними настроями в Ірані та параноєю іранського уряду, і на жаль це працює. Безумовно, Іран буде самостійно схвалювати такі серйозні рішення, однак Росія буде усіляко впливати на це: медійно, інформаційно та дипломатично. В них є для цього необмежені можливості,

– вважає Ілія Куса.

Владімір Путін точно хотів би, щоб десь у світі також почалася повномасштабний конфлікт. Тоді він міг би спробувати схилити Захід до замороження війни в Україні, що дало б йому змогу перегрупувати свої сили для нового наступу. Проте іранське вторгнення поки виглядає лише як провокація, а ризик її переростання у велику війну залишається доволі низьким.