Об этом свидетельствуют новые разведданные США, полученные журналистами CNN.

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По словам источников, разведданные предполагают, что Тегеран просил Москву помочь в приобретении дополнительных ядерных материалов и помощи в производстве ядерного топлива.

Почему это опасно

Как объясняют журналисты, топливо может помочь Ирану привести в действие его ядерные реакторы и потенциально может еще больше сократить "время ядерного прорыва" Ирана – продолжительности, необходимой для того, чтобы Тегеран собрал достаточное количество ядерного материала для создания ядерной бомбы.

Телеканал отмечает, что пока неясно, согласилась ли Россия помочь, поскольку Кремль давно показательно выступает против получения Тегераном ядерного оружия.

Еще в сентябре 2021 года Минобороны Израиля предупредило, что Иран сможет создать ядерную бомбу через 2-3 месяца. СМИ пишут, что Иран еще никогда не был так близок к созданию ядерного оружия.

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Кроме того, что Иран продает России свои дроны-камикадзе, Тегеран намерен поставить Кремлю тысячу баллистических ракет малой дальности класса "земля – земля".

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Россия может уже в ноябре применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности.

Обратите внимание! В отличие от крылатых ракет, баллистические улетают гораздо быстрее. Они могут развивать скорость полета от 4 тысяч километров в час, поэтому сбивать их гораздо труднее.

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