Иран неуклонно развивал свою ядерную программу с тех пор, как США вышли из атомной сделки. Такое заявление дал министр обороны Израиля Бени Ганц в интервью.

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Министр обороны Израиля считает, что дипломатические усилия не помешают ядерному прогрессу Ирана. Иран должен опасаться, что США и их партнеры настроены серьезно, заявил Ганц. По его мнению, необходимо действовать с помощью санкций и политического давления со стороны США, России, Китая и Европы.

Также Ганц предупредил, что в регионе может начаться "гонка" ядерных вооружений. Мол, другие страны закупят оружие в Пакистане или где-то еще и начнутся жесткие противостояния.

Напомним! В январе Международное агентство по атомной энергетики предупредило, что Тегеран намерен возобновить обогащение урана до 20% на объекте в Фордо, что является нарушением условий ядерной сделки. Впоследствии, вопреки договоренностям, Иран приступил к обогащению урана до уровня 60%.

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