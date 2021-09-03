В сети появилось видео с колонной машин, в составе которой были автомобили Humvees и "MRAP" – легкие бронированные машины, специально защищенные от мин.
Кстати "Талибан" завершает формирование нового правительства в Афганистане
Кроме того, по сообщению СМИ, иранцы якобы завладели американскими танками.
Как Иран завладел техникой
Пока неизвестно, как Иран смог получить технику. Предполагают, что афганские солдаты бежали через границу в Иран, чтобы не сдаваться талибам. Вероятно, иранцы предоставили им убежище, а взамен взяли себе машины.
Отношения Ирана с Афганистаном и "Талибаном" называют противоречивыми. США считают, что Иран поддержал приход к власти талибов. В частности, в Тегеране якобы обучали боевиков использовать придорожные взрывные устройства.
Что происходит в Афганистане
- Когда США выводили свои войска из Афганистана, группировка "Талибан" стала захватывать провинции страны. Уже 15 августа талибы взяли под контроль столицу Кабул.
- Боевики объявили всеобщую амнистию для чиновников и заявили, что хотят хороших отношений со всем миром. Обещали, не совершать самосуд и предоставить права женщинам.
- Вечером 30 августа все американские военные покинули страну. Талибы заявили о полном "освобождении" Афганистана.