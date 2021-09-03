В сети появилось видео с колонной машин, в составе которой были автомобили Humvees и "MRAP" – легкие бронированные машины, специально защищенные от мин.

Кстати "Талибан" завершает формирование нового правительства в Афганистане

Кроме того, по сообщению СМИ, иранцы якобы завладели американскими танками.

Как Иран завладел техникой

Пока неизвестно, как Иран смог получить технику. Предполагают, что афганские солдаты бежали через границу в Иран, чтобы не сдаваться талибам. Вероятно, иранцы предоставили им убежище, а взамен взяли себе машины.

Отношения Ирана с Афганистаном и "Талибаном" называют противоречивыми. США считают, что Иран поддержал приход к власти талибов. В частности, в Тегеране якобы обучали боевиков использовать придорожные взрывные устройства.

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