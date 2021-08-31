Что известно о правительстве талибов

Государственные органы талибы будут формировать по модели Ирана. Лиц, которые войдут в новое правительство, террористы пока не называют.

Важно Талибы захватили аэропорт Кабула и заявили о "полном освобождении" Афганистана

Правительство сформируется в ближайшие несколько дней,

– заявил представитель талибов.

В то же время СМИ сообщают о таких назначениях:

министром иностранных дел Афганистана назначили главу политического офиса "Талибана" Муллу Абдуллу Гани Барадара;

пост министра обороны занял сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд;

Министерство внутренних дел страны возглавит сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халиф Хаккани.

Глава "Талибана" Хайбатулла Ахундзада, который никогда не появлялся на публике, вероятно, будет верховным лидером. Ожидается, что в основном он будет работать из Кандагара, а правительство и министры будут в Кабуле.

"Талибан" якобы готов предоставить правительственные места другим политическим силам.

Обратите внимание! Совет Безопасности ООН призвал, чтобы в новое афганское правительство вошли женщины. Однако очевидно, что талибы, которые известны жестоким отношением к женщинам, не позволят этого.

Кратко о ситуации в Афганистане