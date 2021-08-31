Талибы заявили, что "поражение" миссии США в Афганистане – это урок для всех. А выход американских войск после 20-летнего пребывания на афганской территории в "Талибане" назвали историческим моментом.

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Талибы говорят, что хотят хороших отношений с другими странами

После того, как последний военный США отбыл из Кабула, в столице Афганистана была стрельба и фейерверки.

У нас нет никаких сомнений, что "Исламский Эмират Афганистан" является свободным и суверенным государством. США потерпели поражение и от имени моей нации мы хотим иметь хорошие отношения с остальным миром,

– сообщил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

Отметим, что 31 августа в аэропорту представитель "Талибана" встал на взлетно-посадочной полосе и объявил победу над США. Между тем в Вашингтоне говорят, что не эвакуировали всех, кто в этом нуждался. Однако ситуацию осложняет захват талибами аэропорта. Теперь государства-союзники планируют подумать о другом транспортном узле.

В аэропорту – брошенные вещи

Сейчас в аэропорту – кучи брошенных вещей, ведь большинство людей вылетали из Афганистана исключительно с рюкзаками. В Центральном командовании США заявили, что, то оборудование, которое осталось, непригодно для использования.



Аэропорт Хамида Карзая в Кабуле / Фото CNN Turk



Аэропорт Хамида Карзая в Кабуле / Фото CNN Turk



На колючей проволоке остались вещи / Фото CNN Turk

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Обратите внимание! Операцию по выводу войск США из Афганистана резко раскритиковал экс-президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что американцы якобы оставили в стране военного снаряжения на 85 миллиардов долларов. Политик призвал требовать его назад, если не получится – то разбомбить.