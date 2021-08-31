Таліби заявили, що "поразка" місії США в Афганістані – це урок для всіх. А вихід американських військ після 20-річного перебування на афганській території у "Талібані" назвали історичним моментом.

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Таліби кажуть, що хочуть хороших відносин з іншими країнами

Після того, як останній військовий США відбув з Кабула, у столиці Афганістану була стрілянина та феєрверки.

У нас немає жодних сумнівів, що "Ісламський емірат Афганістан" є вільною і суверенною державою. США зазнали поразки і від імені моєї нації ми хочемо мати хороші відносини з рештою світу,

– повідомив речник "Талібану" Забіхулла Муджахід.

Зазначимо, що 31 серпня в аеропорту представник "Талібану" став на злітно-посадковій смузі та оголосив перемогу над США. Тим часом у Вашингтоні кажуть, що не евакуювали всіх, хто цього потребував. Проте ситуацію ускладнює захоплення талібами летовища. Тепер держави-союзники планують подумати про інший транспортний вузол.

В аеропорту – покинуті речі

Наразі в аеропорту – купи покинутих речей, адже більшість людей вилітали з Афганістану виключно з наплічниками. У Центральному командуванні США заявили, що те обладнання, яке залишилось, непридатне для використання.

Аеропорт Хаміда Карзая у Кабулі / Фото CNN Turk

Біля летовища – купи сміття / Фото CNN Turk

На колючому дроті залишились речі / Фото CNN Turk

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Зверніть увагу! Операцію з виведення військ США з Афганістану різко розкритикував експрезидент Дональд Трамп. Він наголосив, що американці начебто залишили в країні військового спорядження на 85 мільярдів доларів. Політик закликав вимагати його назад, якщо не вийде – то розбомбити.