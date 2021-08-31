Останнім американським військовим, який покинув афганську землю, став генерал-майор Кріс Донахью. Його фото опублікувало Міністерство оборони США.

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Генерал-майор останнім покинув афганську територію

Донахью командує 82-ю повітряно-десантною дивізією, XVIII повітряно-десантного корпусу. Фотографія зафіксувала момент, коли він пізно ввечері 30 серпня сідає на борт C-17 Військово-повітряних сил США.

Останній американський солдат покидає Афганістан,

– підписали фото у Міноборони.

Зазначимо, що після виведення американських військ контроль над аеропортом Хаміда Карзая в Кабулі перейшов до талібів. Раніше "Талібан" дав США час до 31 серпня, аби забрати свої сили. Проте у Пентагоні стверджують, що готові продовжувати евакуацію тих людей, які хочуть виїхати.

Трамп розкритикував операцію з виведення військ

Тим часом різко розкритикував операцію виведення американських військ з Афганістану Дональд Трамп. Колишній американський президент обурений тим, що в Афганістані залишили багато озброєння та військового спорядження.

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Його вартість, наголошує політик, близько 85 мільярдів доларів. Трамп пропонує вимагати його повернення, якщо це не подіє, то США начебто слід відібрати його силою або розбомбити.