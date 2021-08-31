Під час атаки загинуло близько 8 терористів "Талібану". Поки що бойові дії призупинені, а між бойовиками та силами опору тривають переговори.

Зверніть увагу Таліби відсвяткували відхід військ США пострілами в небо: у Кабул повернувся помічник бен Ладена

Панджшер опинився в оточенні

Провінція Паншджер зараз є єдиним регіоном Афганістану, який і досі не можуть взяти під контроль терористи "Талібану". Однак через захоплення інших провінцій, сили опору опинилися фактично в оточенні.



Панджшер на мапі Афганістану / Фото Вікіпедії

Перед наступом на провінцію терористи від'єднали її від інтернету та телебачення, намагаючись перешкодити віцепрезиденту Афганістану Амруллі Селеху, який оголосив себе президентом країни після втечі Ашрафа Гані та приєднався до опору. Однак таліби не очікували, що опір під проводом Ахмада Масуда буде настільки сильним. Зі сторони сил опору втрат немає, але є поранені.

Таліби нарощують військову силу

Після поразки таліби, які недооцінили суперників, почали стягувати військову техніку до Панджшеру. про це свідчать кадри, опубліковані очевидцями у мережі.

Та поки що повстанці та терористи ведуть перемовини. Лідер опору Ахмад Масуд заявив, що готовий припинити супротив, за умови, що "Талібан" створить інклюзивний уряд та гарантуватимуть безпеку дітям, жінкам і меншинам.

Варто прочитати У Кремлі похвалились, як активно налагоджують добрі стосунки з терористами "Талібану"

Панджшер бореться за весь Афганістан

Провінція Панджшер стала останнім оплотом вільного від терористів Афганістану. Речник Масуда Фахім Дашті заявив, що сили опору борються за усю країну.

Ми боремося за весь Афганістан, а не тільки за одну провінцію. Ми стурбовані правами афганців, жінок, меншин. Талібан повинен забезпечити рівність і права,

– заявив Дашті.

Захоплення Афганістану "Талібаном": останні новини

15 серпня 2021 року таліби почали наступ на столицю Афганістану – Кабул. президент вирішив передати владу мирно, а сам покинув країну.

26 серпня в аеропорті Кабула, який був єдиним шляхом евакуації для афганців та іноземців пролунав потужний вибух, який забрав понад 170 життів.

29 серпня США завдали ракетного удару по позиціях терористів "ІДІЛ-К", через що загинули 9 людей, з них 6 – діти.

Через напруження в Афганістані, зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена перенесли спершу на 31 серпня, потім на 1 вересня.

31 серпня США повністю вивели свої війська з Афганістану, а аеропорт Кабула опинився під контролем "Талібану". Таким чином терористи повністю захопили столицю та контролюють усі можливі шляхи виїзду з країни.

Цікаво 19 років, 10 місяців і 25 днів: фото останнього американського солдата, який покинув Афганістан