Американські ЗМІ стверджують, що 10 із 13 загиблих військових були морськими піхотинцями. Ще 18 військових були поранені. Це був найбільший за кількістю жертв день для США в Афганістані за останні 10 років.

До теми Вибухи біля аеропорту Кабула, які призвели до масових жертв: все, що відомо

Через вибухи в Афганістані Байден звертався до нації

Пошук винних у вибухах та розплату уже пообіцяв у зверненні до нації президент США. Байден наголосив, що військові командири уже шукають бойовиків "ІДІЛ". Проте глава Білого дому не змінив свій намір вивести війська до 31 серпня.

В аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси

У аеропорту Кабула вже відновили евакуаційні рейси, проте військові США перебувають у стані підвищеної готовності. Тим часом, у Міноборони Великої Британії зазначили, що на евакуацію з Кабула у них залишилось лише кілька годин.

Тим часом, кількість людей, які хочуть покинути Афганістан, значно побільшала. Вони збираються поблизу летовища.

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Головне про вибухи у Кабулі:

26 серпня у столиці Афганістану прогриміли щонайменше 2 вибухи.

Спочатку терорист-смертник підірвався поблизу аеропорту.

Другий вибух пролунав біля готелю.

Відповідальність за теракти взяли бойовики "Ісламської держави".

Дивіться відео вибухів з Афганістану: