Американські ЗМІ стверджують, що 10 із 13 загиблих військових були морськими піхотинцями. Ще 18 військових були поранені. Це був найбільший за кількістю жертв день для США в Афганістані за останні 10 років.
До теми Вибухи біля аеропорту Кабула, які призвели до масових жертв: все, що відомо
Через вибухи в Афганістані Байден звертався до нації
Пошук винних у вибухах та розплату уже пообіцяв у зверненні до нації президент США. Байден наголосив, що військові командири уже шукають бойовиків "ІДІЛ". Проте глава Білого дому не змінив свій намір вивести війська до 31 серпня.
В аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси
У аеропорту Кабула вже відновили евакуаційні рейси, проте військові США перебувають у стані підвищеної готовності. Тим часом, у Міноборони Великої Британії зазначили, що на евакуацію з Кабула у них залишилось лише кілька годин.
Тим часом, кількість людей, які хочуть покинути Афганістан, значно побільшала. Вони збираються поблизу летовища.
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Головне про вибухи у Кабулі:
- 26 серпня у столиці Афганістану прогриміли щонайменше 2 вибухи.
- Спочатку терорист-смертник підірвався поблизу аеропорту.
- Другий вибух пролунав біля готелю.
- Відповідальність за теракти взяли бойовики "Ісламської держави".
Дивіться відео вибухів з Афганістану: